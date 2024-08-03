VOID Interactive выпустили второе обновление для Ready or Not: Home Invasion

Студия VOID Interactive сообщила о выходе второго патча для Ready or Not: Home Invasion, в котором разработчики исправили ошибки и сделали приятные улучшения для игры.
Разработчики сообщили, что теперь миссии из дополнения "Home Invasion" будут доступны в режиме "Командира" после завершения миссий базовой игры. Так же разработчики решили переименовать режим "Практика" в "Быстрая игра", чтобы точнее отразить его функцию в игре и уменьшить путаницу.
Список изменений:
- Исправлена ошибка, из-за которой гражданские застревали в узком пространстве, когда им отдавали приказ двигаться к выходу;
- Исправлена ошибка, из-за которой гражданские застревали в запертых дверях, когда им отдавали приказ двигаться к выходу;
- Исправлен сбой, если хост умирал, удерживая подозреваемого или гражданского;
- Исправлено отсутствие текстуры на бордюре входа в клуб;
- Исправлено отсутствие улик в общежитиях, которые нельзя было собрать после падения под некоторые обломки на земле;
- Исправлено застревание искусственного интеллекта SWAT в определенных комнатах при попытке прорваться и зачистить их с помощью дробовика;
- Исправлены различные проблемы с коллизиями в Наркос;
- Исправлена музыка в Госпитале, которая не становилась громче должным образом;
- Исправлены различные проблемы с окклюзией в Госпитале;
- Добавлен отсутствующий текст требований к элементам настройки DLC;
- Исправлен неправильный порядок уровней дополнения;
- Добавлен отсутствующий звук камеры содержания под стражей на станции DLC;
- Исправлено использование устаревшего звука распространения в Пентхаусе;
- Оптимизированный звуковой переход;
- Исправлено отсутствие перехода звука камеры наблюдателя;
- Добавлены отсутствующие ПЗУ в Пентхаусе;
- Исправлено наложение текстовых элементов пользовательского интерфейса статуса команд SWAT;
- Исправлена ошибка, из-за которой искусственный интеллект SWAT не мог зачистить небольшую комнату на уровне Законодатель;
- Исправлены ошибки, из-за которых уровни детализации SWAT не работали должным образом;
- Исправлены ошибки, из-за которых отсутствовали реакции на дубинки;
- Исправлена ошибка, из-за которой оптика взрывалась в Порту;
- Исправлено исчезновение рук персонажей во время взаимодействий;
- Исправлено застревание искусственного интеллекта SWAT в зоне возрождения "Northern Exit Elephant";
- Исправлено отсутствие ареста гражданских лиц в зоне возрождения "Northern Exit Elephant";
- Исправлена ошибка, из-за которой TCR не перезаряжался при пустой обойме и одновременном прицеливании;
- Исправлено исчезновение некоторых шлемов при просмотре через командную камеру;
- Исправлена проблема с картой нормалей GPNVG;
- Исправлены повторяющиеся настройки аккумуляторных батарей на шлемах при использовании очков ночного видения;
- Добавлена возможность проходить миссии DLC в режиме командира после завершения основных миссий;
- Миссии в режиме Командира открываются в обычном порядке;
- Добавлено несколько полезных всплывающих окон в главном меню;
- Заменен звук Crystal на Gas;
- Улучшенная производительность системы при открытии/закрытии дверей;
- Скорректированное поведение искусственного интеллекта SWAT при зачистке в главных коридорах общежития;
- Оптимизированы различные модели персонажей.
Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года на PC.