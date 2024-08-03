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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Другой симулятор, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 886 оценок

VOID Interactive выпустили второе обновление для Ready or Not: Home Invasion

AceTheKing
Новости

Студия VOID Interactive сообщила о выходе второго патча для Ready or Not: Home Invasion, в котором разработчики исправили ошибки и сделали приятные улучшения для игры.

Разработчики сообщили, что теперь миссии из дополнения "Home Invasion" будут доступны в режиме "Командира" после завершения миссий базовой игры. Так же разработчики решили переименовать режим "Практика" в "Быстрая игра", чтобы точнее отразить его функцию в игре и уменьшить путаницу.

Список изменений:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой гражданские застревали в узком пространстве, когда им отдавали приказ двигаться к выходу;
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой гражданские застревали в запертых дверях, когда им отдавали приказ двигаться к выходу;
  • Исправлен сбой, если хост умирал, удерживая подозреваемого или гражданского;
  • Исправлено отсутствие текстуры на бордюре входа в клуб;
  • Исправлено отсутствие улик в общежитиях, которые нельзя было собрать после падения под некоторые обломки на земле;
  • Исправлено застревание искусственного интеллекта SWAT в определенных комнатах при попытке прорваться и зачистить их с помощью дробовика;
  • Исправлены различные проблемы с коллизиями в Наркос;
  • Исправлена ​​музыка в Госпитале, которая не становилась громче должным образом;
  • Исправлены различные проблемы с окклюзией в Госпитале;
  • Добавлен отсутствующий текст требований к элементам настройки DLC;
  • Исправлен неправильный порядок уровней дополнения;
  • Добавлен отсутствующий звук камеры содержания под стражей на станции DLC;
  • Исправлено использование устаревшего звука распространения в Пентхаусе;
  • Оптимизированный звуковой переход;
  • Исправлено отсутствие перехода звука камеры наблюдателя;
  • Добавлены отсутствующие ПЗУ в Пентхаусе;
  • Исправлено наложение текстовых элементов пользовательского интерфейса статуса команд SWAT;
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой искусственный интеллект SWAT не мог зачистить небольшую комнату на уровне Законодатель;
  • Исправлены ошибки, из-за которых уровни детализации SWAT не работали должным образом;
  • Исправлены ошибки, из-за которых отсутствовали реакции на дубинки;
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой оптика взрывалась в Порту;
  • Исправлено исчезновение рук персонажей во время взаимодействий;
  • Исправлено застревание искусственного интеллекта SWAT в зоне возрождения "Northern Exit Elephant";
  • Исправлено отсутствие ареста гражданских лиц в зоне возрождения "Northern Exit Elephant";
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой TCR не перезаряжался при пустой обойме и одновременном прицеливании;
  • Исправлено исчезновение некоторых шлемов при просмотре через командную камеру;
  • Исправлена ​​проблема с картой нормалей GPNVG;
  • Исправлены повторяющиеся настройки аккумуляторных батарей на шлемах при использовании очков ночного видения;
  • Добавлена ​​возможность проходить миссии DLC в режиме командира после завершения основных миссий;
  • Миссии в режиме Командира открываются в обычном порядке;
  • Добавлено несколько полезных всплывающих окон в главном меню;
  • Заменен звук Crystal на Gas;
  • Улучшенная производительность системы при открытии/закрытии дверей;
  • Скорректированное поведение искусственного интеллекта SWAT при зачистке в главных коридорах общежития;
  • Оптимизированы различные модели персонажей.

Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года на PC.

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