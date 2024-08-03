VOID Interactive выпустили второе обновление для Ready or Not: Home Invasion

Студия VOID Interactive сообщила о выходе второго патча для Ready or Not: Home Invasion, в котором разработчики исправили ошибки и сделали приятные улучшения для игры.

Разработчики сообщили, что теперь миссии из дополнения "Home Invasion" будут доступны в режиме "Командира" после завершения миссий базовой игры. Так же разработчики решили переименовать режим "Практика" в "Быстрая игра", чтобы точнее отразить его функцию в игре и уменьшить путаницу.

Список изменений:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой гражданские застревали в узком пространстве, когда им отдавали приказ двигаться к выходу;

Исправлена ​​ошибка, из-за которой гражданские застревали в запертых дверях, когда им отдавали приказ двигаться к выходу;

Исправлен сбой, если хост умирал, удерживая подозреваемого или гражданского;

Исправлено отсутствие текстуры на бордюре входа в клуб;

Исправлено отсутствие улик в общежитиях, которые нельзя было собрать после падения под некоторые обломки на земле;

Исправлено застревание искусственного интеллекта SWAT в определенных комнатах при попытке прорваться и зачистить их с помощью дробовика;

Исправлены различные проблемы с коллизиями в Наркос;

Исправлена ​​музыка в Госпитале, которая не становилась громче должным образом;

Исправлены различные проблемы с окклюзией в Госпитале;

Добавлен отсутствующий текст требований к элементам настройки DLC;

Исправлен неправильный порядок уровней дополнения;

Добавлен отсутствующий звук камеры содержания под стражей на станции DLC;

Исправлено использование устаревшего звука распространения в Пентхаусе;

Оптимизированный звуковой переход;

Исправлено отсутствие перехода звука камеры наблюдателя;

Добавлены отсутствующие ПЗУ в Пентхаусе;

Исправлено наложение текстовых элементов пользовательского интерфейса статуса команд SWAT;

Исправлена ​​ошибка, из-за которой искусственный интеллект SWAT не мог зачистить небольшую комнату на уровне Законодатель;

Исправлены ошибки, из-за которых уровни детализации SWAT не работали должным образом;

Исправлены ошибки, из-за которых отсутствовали реакции на дубинки;

Исправлена ​​ошибка, из-за которой оптика взрывалась в Порту;

Исправлено исчезновение рук персонажей во время взаимодействий;

Исправлено застревание искусственного интеллекта SWAT в зоне возрождения "Northern Exit Elephant";

Исправлено отсутствие ареста гражданских лиц в зоне возрождения "Northern Exit Elephant";

Исправлена ​​ошибка, из-за которой TCR не перезаряжался при пустой обойме и одновременном прицеливании;

Исправлено исчезновение некоторых шлемов при просмотре через командную камеру;

Исправлена ​​проблема с картой нормалей GPNVG;

Исправлены повторяющиеся настройки аккумуляторных батарей на шлемах при использовании очков ночного видения;

Добавлена ​​возможность проходить миссии DLC в режиме командира после завершения основных миссий;

Миссии в режиме Командира открываются в обычном порядке;

Добавлено несколько полезных всплывающих окон в главном меню;

Заменен звук Crystal на Gas;

Улучшенная производительность системы при открытии/закрытии дверей;

Скорректированное поведение искусственного интеллекта SWAT при зачистке в главных коридорах общежития;

Оптимизированы различные модели персонажей.

Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года на PC.