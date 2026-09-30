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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.8 1 521 оценка

VOID Interactive зарегистрировала торговую марку для сюжетного спин-оффа Ready or Not

IKarasik IKarasik

Студия VOID Interactive, известная по тактическому шутеру Ready or Not, зарегистрировала новую торговую марку, которая может указывать на разработку сюжетного ответвления серии. 28 сентября 2026 года в европейском ведомстве EUIPO появилась заявка на название Warrants: A Ready or Not Story.

Само название прямо намекает на отдельную игру с упором на историю, однако официально проект пока не анонсирован. Торговая марка охватывает сразу несколько категорий товаров и услуг, включая видеоигры, одежду, печатную продукцию, развлечения и программное обеспечение.

Особенно примечательно то, что заявка практически полностью совпадает с регистрацией оригинальной Ready or Not. Это позволяет предположить, что речь действительно идёт о новом проекте во вселенной игры, а не просто о товарном знаке для сопутствующей продукции.

Сама Ready or Not не является сюжетной игрой в привычном понимании. В ней есть связанные между собой задания и общий лор, однако полноценной сюжетной кампании с развитием персонажей и постановочными сценами у проекта нет. Warrants: A Ready or Not Story может стать попыткой VOID Interactive расширить вселенную и сделать ставку именно на повествование.

Косвенно на это указывают и вакансии студии. В текущем списке позиций VOID Interactive есть должность Associate Cinematic Animator. В описании работы упоминаются создание анимаций для внутриигровых сцен, кинематографических эпизодов и постановочных сюжетных последовательностей, а также работа над персонажами, способными усиливать эмоциональное воздействие повествования.

Пока неизвестно, насколько далеко продвинулась разработка Warrants: A Ready or Not Story и будет ли это полноценный сюжетный спин-офф или проект другого формата. VOID Interactive официально игру пока не представляла, поэтому подробностей о геймплее, платформах и сроках выхода нет.

Если проект действительно находится в разработке, он может заметно расширить формулу Ready or Not за пределы тактического шутера. Однако пока существование игры подтверждает только зарегистрированная торговая марка, а окончательные планы VOID Interactive могут измениться.

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