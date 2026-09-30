VOID Interactive зарегистрировала торговую марку для сюжетного спин-оффа Ready or Not

Студия VOID Interactive, известная по тактическому шутеру Ready or Not, зарегистрировала новую торговую марку, которая может указывать на разработку сюжетного ответвления серии. 28 сентября 2026 года в европейском ведомстве EUIPO появилась заявка на название Warrants: A Ready or Not Story.

Само название прямо намекает на отдельную игру с упором на историю, однако официально проект пока не анонсирован. Торговая марка охватывает сразу несколько категорий товаров и услуг, включая видеоигры, одежду, печатную продукцию, развлечения и программное обеспечение.

Особенно примечательно то, что заявка практически полностью совпадает с регистрацией оригинальной Ready or Not. Это позволяет предположить, что речь действительно идёт о новом проекте во вселенной игры, а не просто о товарном знаке для сопутствующей продукции.

Сама Ready or Not не является сюжетной игрой в привычном понимании. В ней есть связанные между собой задания и общий лор, однако полноценной сюжетной кампании с развитием персонажей и постановочными сценами у проекта нет. Warrants: A Ready or Not Story может стать попыткой VOID Interactive расширить вселенную и сделать ставку именно на повествование.

Косвенно на это указывают и вакансии студии. В текущем списке позиций VOID Interactive есть должность Associate Cinematic Animator. В описании работы упоминаются создание анимаций для внутриигровых сцен, кинематографических эпизодов и постановочных сюжетных последовательностей, а также работа над персонажами, способными усиливать эмоциональное воздействие повествования.

Пока неизвестно, насколько далеко продвинулась разработка Warrants: A Ready or Not Story и будет ли это полноценный сюжетный спин-офф или проект другого формата. VOID Interactive официально игру пока не представляла, поэтому подробностей о геймплее, платформах и сроках выхода нет.

Если проект действительно находится в разработке, он может заметно расширить формулу Ready or Not за пределы тактического шутера. Однако пока существование игры подтверждает только зарегистрированная торговая марка, а окончательные планы VOID Interactive могут измениться.