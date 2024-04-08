Вышел официальный трейлер с датой релиза Ready, Steady, Ship!

Производство не стоит на месте. Собирайте эффективные конвейерные ленты, чтобы поток продукции не останавливался ни на секунду . Пробуйте различные инструменты, чтобы справиться с заводскими задачами, сложность которых постоянно растет. Можно играть и в одиночку, но вдвоем куда интереснее.
Ваша задача проста , восстановите конвейерные ленты и наладьте поток заводской продукции. Со временем в вашем распоряжении окажутся все новые инструменты, приборы и детали, которые позволят справиться с задачами. Погрузчики, краны, подкидные конвейерные ленты, заливочные машины и многое другое .
Ready, Steady, Ship! будет доступен на ПК, Nintendo Switch, Xbox One, PS5 и PS4 19 апреля 2024 г.