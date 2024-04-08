Вышел официальный трейлер с датой релиза Ready, Steady, Ship!

В Ready, Steady, Ship! вам предстоит восстановить работу огромного производственного комплекса.

В вашем распоряжении — различные инструменты и механизмы. С их помощью вы будете реанимировать конвейеры, запускать станки, настраивать сложные системы подачи сырья и готовой продукции. Это настоящее испытание ваших инженерных навыков.

Стоит отметить, что архитектор этого завода был явно большим оригиналом. Чем глубже вы погружаетесь в руины производства, тем больше неожиданностей вас поджидает. То бассейны с едкими химикатами попадаются, то зоны без гравитации, то внезапные провалы в полу... Здесь всё нестабильно и опасно.

Придётся по-настоящему поломать голову, чтобы разгадать хитроумные конструкции этого чудаковатого изобретателя. А уж если вы играете не в одиночку, а в кооперативе с другом, то вдвоём точно сумеете преодолеть любые трудности.

К сожалению, полноценного сетевого мультиплеера здесь нет. Есть только локальный кооперативный режим на одном устройстве или через Steam Remote Play Together.