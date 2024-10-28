Багов много, но надежда есть: разработчики Realpolitiks 3 раскрыли планы по улучшению игры

Польская студия Jujubee наступила на те же грабли: Realpolitiks 3 вышла в удручающем техническом состоянии, прямо как её предшественницы. Игроки жалуются на многочисленные баги, слабую оптимизацию даже на мощных компьютерах и откровенно хромающий баланс — некоторые страны попросту невозможно вывести из долговой ямы.

Разработчики, надо отдать им должное, не стали прятать голову в песок. Они уже выпустили два срочных патча и пообещали превратить свою игру в «одну из лучших глобальных стратегий». При этом команда намерена активно прислушиваться к пожеланиям игроков при работе над улучшениями.

Кстати, о планах на будущее. В первом крупном обновлении появится атомное оружие вместе с системой DEFCON, механики загрязнения окружающей среды и более детальная проработка лидеров — можно будет даже создать собственного. Ну и конечно, куда же без исправления багов и балансировки.

Второе обновление обещает быть ещё масштабнее. Игроки смогут менять названия стран, переносить столицы и даже воссоздавать исторические государства. Появится несколько путей к победе: от культурного развития до военного превосходства. Добавят и такие интересные механики, как военное положение, изгнание партий и взаимодействие с неправительственными организациями.

А ещё разработчики напомнили, что их игра и не пытается быть точной копией реального мира. При каждом запуске параметры стран, включая лидеров и законы, частично рандомизируются. Такой подход, по задумке создателей, должен сделать каждое прохождение более увлекательным.