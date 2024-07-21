Пришло время распространить свою политику по всей Солнечной системе: анонсирована Realpolitiks 3: Earth and Beyond

Fulqrum Publishing и разработчик Jujubee анонсировали Realpolitiks 3: Earth and Beyond, третью часть своей франшизы грандиозной стратегии, которая выйдет на ПК в Steam, GОG и Epic Games Store в конце этого года.

Докажите свою политическую гениальность в грандиозной стратегии, не похожей ни на одну другую: выберите любую современную страну, создайте свое правительство и пройдите ловушки внутренней и международной политики. Вас ждет славная судьба — господство не только над Землей, но и над всей Солнечной системой.

Чтобы достичь этой конечной цели, вам придется тщательно обдумать множество решений, начиная с выбора страны, которую вы хотите возглавить. Взяв под контроль любую современную страну, чтобы реализовать свои амбиции: от Афганистана до Зимбабве и все, что между ними.

Вам также нужно будет выбрать оптимальную форму правления, создать свой кабинет министров, улучшить навыки своего персонажа — и все это одновременно руководя усилиями своей страны в экономическом развитии, исследованиях, дипломатии, шпионаже или войне. Поведете ли вы свой народ к звездам или к его окончательной гибели?