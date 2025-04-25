Realpolitiks 3: Earth and Beyond выбралась из раннего доступа и получила скидку в 20%

Realpolitiks 3: Earth and Beyond официально покинула ранний доступ и обновилась до версии 1.0. В честь такого события разработчики снизили цену на 20%. Также создатели решили поблагодарить тех, кто помогал им тестировать игру — будь то обзорами в Steam, комментариями на форумах или просто участием в открытой бете.

Что нового в полной версии?

Сценарий «Климатическая война» — мир накрыла волна природных катастроф, и страны теперь дерутся за выживание и базовые ресурсы.

Прокачка лидеров — теперь главу государства и членов кабинета можно развивать по мере накопления опыта.

Исправления и улучшения по просьбам трудящихся — временная шкала для оценки успешности правления, новая система балансировки боёв и переработанная торговля.

Локализация — игру перевели на немецкий, испанский, французский, польский, упрощённый китайский и, конечно же, русский языки.

Рыночные отношения — появилась возможность тратить денежные резервы на покупку основных ресурсов по рыночным ценам.

Ещё авторы игры подкрутили кучу всяких мелочей, включая уровни сложности. Все желающие могут ознакомиться с полным списком изменений на странице игры.

И напоследок разработчики предупреждают о баге: если вы запустите новую игру, потом вернётесь в главное меню и решите сменить язык — игра может поломаться. Решение простое — перезапустите игру, и всё заработает как надо.