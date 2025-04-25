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Realpolitiks 3: Earth and Beyond 22.10.2024
Стратегия, Глобальная стратегия
6.9 11 оценок

Realpolitiks 3: Earth and Beyond выбралась из раннего доступа и получила скидку в 20%

Lunersun Lunersun

Realpolitiks 3: Earth and Beyond официально покинула ранний доступ и обновилась до версии 1.0. В честь такого события разработчики снизили цену на 20%. Также создатели решили поблагодарить тех, кто помогал им тестировать игру — будь то обзорами в Steam, комментариями на форумах или просто участием в открытой бете.

В этом месяце Realpolitiks 3 покинет ранний доступ с новым режимом, где страны дерутся за последние ресурсы на планете

Что нового в полной версии?

  • Сценарий «Климатическая война» — мир накрыла волна природных катастроф, и страны теперь дерутся за выживание и базовые ресурсы.
  • Прокачка лидеров — теперь главу государства и членов кабинета можно развивать по мере накопления опыта.
  • Исправления и улучшения по просьбам трудящихся — временная шкала для оценки успешности правления, новая система балансировки боёв и переработанная торговля.
  • Локализация — игру перевели на немецкий, испанский, французский, польский, упрощённый китайский и, конечно же, русский языки.
  • Рыночные отношения — появилась возможность тратить денежные резервы на покупку основных ресурсов по рыночным ценам.

Ещё авторы игры подкрутили кучу всяких мелочей, включая уровни сложности. Все желающие могут ознакомиться с полным списком изменений на странице игры.

И напоследок разработчики предупреждают о баге: если вы запустите новую игру, потом вернётесь в главное меню и решите сменить язык — игра может поломаться. Решение простое — перезапустите игру, и всё заработает как надо.

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