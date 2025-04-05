В этом месяце Realpolitiks 3 покинет ранний доступ с новым режимом, где страны дерутся за последние ресурсы на планете

Разработчики стратегии Realpolitiks 3: Earth and Beyond определились с датой полноценного релиза. Игра попрощается со статусом раннего доступа 24 апреля, проведя в нём с октября прошлого года. За это время авторы выпустили кучу патчей и пару крупных обновлений.

К полному релизу добавят новый сценарий — «Климатическая война». В нём мир столкнётся с экологическими катастрофами, и странам придётся драться за ресурсы. Ещё доработали систему «Лидерство» — теперь можно прокачивать своего главу государства и министров по мере накопления ими опыта. Ну и, конечно, пофиксили баги, про которые писали игроки.

Кстати, как и обещали разработчики, к релизу игру переведут на разные языки, включая русский. А на следующей неделе открывается бета-тест версии 1.0 для всех желающих — можно будет попробовать почти весь контент финальной версии.