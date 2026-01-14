Демоверсия Reanimal стала доступна для Nintendo Switch 2

Reanimal, новая игра от Tarsier Studios, создателей серии Little Nightmares, выйдет 13 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Игра уже является одним из самых ожидаемых релизов ближайших месяцев: более миллиона игроков уже сыграли в демоверсию, с нетерпением ожидая её выхода, и разработчики продолжают стремиться к максимально широкой аудитории.

THQ Nordic и Tarsier Studios откликнулись на просьбу многих игроков, желавших получить возможность опробовать порт Reanimal на Nintendo Switch 2 до его официального релиза. Демоверсия теперь доступна на гибридной консоли, позволяя познакомиться с ранними этапами игры.

В этой специальной кооперативной демоверсии игроки начинают с самого начала, воссоединяясь с осиротевшими братом и сестрой, борющимися за выживание в самых суровых условиях. Исследуйте жуткие локации, такие как Мельница и Депо, и раскройте первые проблески темной тайны, которая скрепляет этот тревожный мир.