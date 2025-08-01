Хоррор Reanimal, от создателей Little Nightmares, получил мрачный трейлер и примерные сроки выхода

Создатели Little Nightmares вернулись — и их новая игра Reanimal обещает стать самой мрачной и амбициозной в истории студии Tarsier. На свежем трейлере разработчики раскрыли больше деталей проекта и подтвердили: релиз состоится в первом квартале 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Изначально Reanimal планировалась к выходу в 2025-м, но разработке потребовалось больше времени. Судя по представленным кадрам, это было правильное решение. Визуально REANIMAL унаследовала узнаваемую стилистику Little Nightmares, но при этом пошла дальше: теперь в центре истории — двое детей в лодке, путешествующих по жутким и опасным водам. Здесь страх поджидает не только впереди, но и под поверхностью.

В новом трейлере впервые показали элементы рукопашного боя, чего не было в предыдущих играх Tarsier. Стелс, напряжённая атмосфера, мрачные локации — всё это возвращается, но теперь с добавлением более активного геймплея.

Несмотря на смену франшизы, REANIMAL ясно даёт понять: дух Little Nightmares жив, но Tarsier Studios больше не связана его рамками. Это шаг в сторону — и одновременно вперёд. И, возможно, именно он сделает REANIMAL новой визитной карточкой студии.