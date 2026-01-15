Хоррор Reanimal от создателей Little Nightmares получит пропуск для друга

Tarsier Studios подготовила отличные новости для игроков, с нетерпением ожидающих Reanimal. В преддверии релиза 13 февраля, создатели этой кооперативной хоррор-игры анонсировали Friend's Pass (пропуск для друга).
Этот Friend's Pass позволит вам пройти всю игру вместе с другом, без необходимости приобретения игры самим другом. Потребуется только одна копия. Однако разработчики заявили, что, возможно, не смогут предоставить эту возможность в день релиза. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.
Топчик!
Ждем. Хотя мне и Little Nightmares 3 неплохо зашел
Бред пишешь. Little Nightmares 3 не они делали. LN 3 делали челы которые работали над антологией Dark Pictures