Хоррор Reanimal от создателей Little Nightmares получит пропуск для друга

Tarsier Studios подготовила отличные новости для игроков, с нетерпением ожидающих Reanimal. В преддверии релиза 13 февраля, создатели этой кооперативной хоррор-игры анонсировали Friend's Pass (пропуск для друга).

Этот Friend's Pass позволит вам пройти всю игру вместе с другом, без необходимости приобретения игры самим другом. Потребуется только одна копия. Однако разработчики заявили, что, возможно, не смогут предоставить эту возможность в день релиза. Более подробная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время.