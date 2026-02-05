Кооперативный хоррор REANIMAL занимает примерно 11,3 ГБ на PS5

До выхода REANIMAL осталось совсем немного. Кoоперативная хоррор-приключенческая игра от разработчиков дилогии Little Nightmares из шведской студии Tarsier Studios выйдет 13 февраля 2026 года/

А пока аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер игры на консоли PS5. В версии 01.000.003 ее размер составит ровно 11,316 ГБ. Предварительная загрузка игры будет доступна с 11 февраля 2026 года, a уже через два дня можно будет приступить к ее прохождению.

Главными героями Reanimal являются брат и сестра, чье пребывание на острове, когда-то бывшем их домом, превратилось в кошмар. Сыротам предстоит не только сбежать с этого ужасного клочка суши, но и спасти своих пропавших друзей. Играть можно в одиночку или в кооперативном режиме (локальном и сетевом).

Reanimal будет доступна для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.