Reanimal 13.02.2026
Адвенчура, Ужасы, Инди, Кооператив
8 119 оценок

Легендарный композитор Акира Ямаока остался очень доволен Reanimal

monk70 monk70

Reanimal — это первый новый проект от бывших создателей серии Little Nightmares, издаваемая THQ Nordic. Несмотря на то, что Tarsier Studios открывает новую главу в своей истории, она зарекомендовала себя настолько хорошо, что Акира Ямаока решил опробовать дебютный проект.

Легендарный композитор недавно поделился постом, в котором ясно дал понять, что он не только продолжает вносить свой вклад в разработку игр в жанре survival horror, но и остаётся геймером. Музыкант и продюсер объявил, что завершил прохождение Reanimal и остался очень доволен.

Ямаока признался, что игра покорила его не только звуковым оформлением, но и финальной сценой. Это отличная рекомендация и свидетельство того, что ветераны индустрии по-прежнему увлечены играми, и что хорошо выполненная работа заслуживает похвалы не только от геймеров.

Я только что закончил проходить Reanimal. Это невероятный игровой опыт! Финальная сцена просто захватывает дух. Звуковое оформление феноменальное. Я искренне благодарен за возможность познакомиться с этим произведением. Я слышал, что разработчики были в Японии — жаль, что не смог получить автограф!
Комментарии:  2
cthulhu42

Конечно. Это же буквально СХ.))

J a r v i s

Игра без лора и как такового сюжета. Но понравилась она всем из-за того, что похожа на LM по атмосфере и геймплею.