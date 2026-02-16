Легендарный композитор Акира Ямаока остался очень доволен Reanimal

Reanimal — это первый новый проект от бывших создателей серии Little Nightmares, издаваемая THQ Nordic. Несмотря на то, что Tarsier Studios открывает новую главу в своей истории, она зарекомендовала себя настолько хорошо, что Акира Ямаока решил опробовать дебютный проект.

Легендарный композитор недавно поделился постом, в котором ясно дал понять, что он не только продолжает вносить свой вклад в разработку игр в жанре survival horror, но и остаётся геймером. Музыкант и продюсер объявил, что завершил прохождение Reanimal и остался очень доволен.

Ямаока признался, что игра покорила его не только звуковым оформлением, но и финальной сценой. Это отличная рекомендация и свидетельство того, что ветераны индустрии по-прежнему увлечены играми, и что хорошо выполненная работа заслуживает похвалы не только от геймеров.

Я только что закончил проходить Reanimal. Это невероятный игровой опыт! Финальная сцена просто захватывает дух. Звуковое оформление феноменальное. Я искренне благодарен за возможность познакомиться с этим произведением. Я слышал, что разработчики были в Японии — жаль, что не смог получить автограф!