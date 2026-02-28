ЧАТ ИГРЫ
Reanimal 13.02.2026
Адвенчура, Ужасы, Инди, Кооператив
Патч 1.5.1 для Reanimal вносит правки стабильности, сети и критических багов

Truth85 Truth85

Разработчики Reanimal выпустили обновление 1.5.1. Патч нацелен на устранение наиболее серьёзных проблем, обнаруженных после релиза, а также вносит изменения в сетевую инфраструктуру игры.

Reanimal "Патч #1.5 - v356579"

Главное нововведение — переработанная маршрутизация сетевого трафика между клиентами и Epic Online Services. Это должно снизить пинг и уменьшить вероятность рассинхронизации, особенно в регионах, где серверы EOS отсутствуют локально. При этом порог разрыва соединения остаётся прежним — 300 мс. В студии уже рассматривают возможность пересмотра этого ограничения в одном из следующих обновлений, которое ожидается в ближайшие недели.

Разработчики благодарят игроков за терпение и заверяют, что продолжают активно работать над оставшимися проблемами.

Комментарии:  1
WufS

Поиграла. Словила софт лок в доме где живые куклы виде песка. Забросила и до смотрела на ютубе прохождение. А игру рефанднула.
Ибо тратить ещё 1ч и 30 минут что, бы дойти до этого момента не хотелось. Игра красивая. В целом скучная.