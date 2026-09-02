Принц Швеции наградил REANIMAL престижной премией в области дизайна

Пока игровой мир на прошлой неделе был прикован к выставке gamescom, разработчики из Tarsier Studios, создатели получившей признание критиков кооперативной хоррор-игры REANIMAL, посетили совершенно другое мероприятие. 27 августа REANIMAL была удостоена премии Utmärkt Svensk Form, которую вручил принц Швеции Карл Филипп.

Жюри премии поделилось причинами своего выбора REANIMAL:

Благодаря последовательному и глубоко продуманному подходу к повествованию через окружение, созданию атмосферы и интерактивному дизайну, проект расширяет уникальные возможности видеоигр как художественного средства. С исключительной точностью игрокам предлагается исследовать, интерпретировать и создавать смысл. REANIMAL получает премию Excellent Swedish Design Award 2026 за инновационную работу в области визуального выражения, повествования и интерактивного дизайна.

Оливер Мерлёв, генеральный директор Tarsier Studios, сказал:

Для нас очень много значит признание нашей студии и наших игр со стороны такой престижной организации, как Svensk Form. Для нас большая честь вносить свой вклад в популяризацию Швеции как страны культуры, создавая игры, которые мы любим и к которым испытываем страсть. В Tarsier все мы — разработчики игр, но каждый из нас подходит к своей работе по-разному и черпает вдохновение из разных источников. Именно это творческое сочетание, я считаю, создаёт нечто уникальное и запоминающееся, что находит отклик у игроков по всему миру.

REANIMAL не только завоевала множество наград, но и сердца миллионов игроков, получив широкое признание прессы, создателей контента и геймеров по всему миру. REANIMAL: The Prisoner, первая глава трёхчастной кампании Expanded World DLC, уже доступна.