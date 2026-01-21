Разработчики Reanimal анонсировали три DLC и опубликовали системные требования

Tarsier Studios готовится к выпуску кооперативной хоррор-игры Reanimal, которая выйдет 13 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 и ПК. На официальном сервере Discord разработчики объявили о планах выпустить три дополнения после релиза, хотя их содержание и даты выхода пока не разглашаются.
Одновременно были опубликованы окончательные требования к аппаратному обеспечению для ПК-версии, которые выглядят следующим образом:
Минимальные:
- Операционная система: Windows 10/11 (64-бит)
- Процессор: Ryzen 5 2400G или Core i5-9400F
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 480
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 18 ГБ
Рекомендуемые:
- Операционная система: Windows 10/11 (64-бит)
- Процессор: Ryzen 5 3600X или Core i7-7700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600 XT
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 18 ГБ
