Разработчики Reanimal анонсировали три DLC и опубликовали системные требования

Tarsier Studios готовится к выпуску кооперативной хоррор-игры Reanimal, которая выйдет 13 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 и ПК. На официальном сервере Discord разработчики объявили о планах выпустить три дополнения после релиза, хотя их содержание и даты выхода пока не разглашаются.

Одновременно были опубликованы окончательные требования к аппаратному обеспечению для ПК-версии, которые выглядят следующим образом:

Минимальные:

Операционная система: Windows 10/11 (64-бит)

Процессор: Ryzen 5 2400G или Core i5-9400F

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 480

DirectX: версия 12

Место на диске: 18 ГБ

Рекомендуемые: