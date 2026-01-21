ЧАТ ИГРЫ
Reanimal 13.02.2026
Ужасы, Инди
8.2 83 оценки

Разработчики Reanimal анонсировали три DLC и опубликовали системные требования

monk70 monk70

Tarsier Studios готовится к выпуску кооперативной хоррор-игры Reanimal, которая выйдет 13 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 и ПК. На официальном сервере Discord разработчики объявили о планах выпустить три дополнения после релиза, хотя их содержание и даты выхода пока не разглашаются.

Одновременно были опубликованы окончательные требования к аппаратному обеспечению для ПК-версии, которые выглядят следующим образом:

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 10/11 (64-бит)
  • Процессор: Ryzen 5 2400G или Core i5-9400F
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 480
  • DirectX: версия 12
  • Место на диске: 18 ГБ

Рекомендуемые:

  • Операционная система: Windows 10/11 (64-бит)
  • Процессор: Ryzen 5 3600X или Core i7-7700K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600 XT
  • DirectX: версия 12
  • Место на диске: 18 ГБ
Комментарии:  3
SuperbLynford

По идее если игра выходит на свич 2, то она должна нормально работать на не самом топ железе

Neko-Aheron

https://www.playground.ru/borderlands_4/news/borderlands_4_dlya_nintendo_switch_2_mozhet_vyjti_27_fevralya_data_poyavilas_u_evropejskogo_ritejlera-1818268?amp

Neko-Aheron

Ждем шедевр ))