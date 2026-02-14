Reanimal обогнала Little Nightmares 3 по онлайну в Steam и стала крупнейшим запуском для Tarsier

Команда Tarsier Studios прославилась благодаря хитовому и невероятно успешному хоррор-платформеру Little Nightmares, который не только позволил им наконец выйти из тени других студий, но и создал собственную интеллектуальную собственность, уникальный формат которой помог компании найти свою нишу. Первая Little Nightmares стала хитом, вторая укрепила позиции студии, а третья была передана другой команде.

Однако шведская команда решила не сдаваться и запустила ещё одну франшизу хоррор-платформеров с Reanimal. Результаты поразительны: проект привлёк больше игроков, чем Little Nightmares 3 от Supermassive Games. Более 24 000 одновременных игроков для игры такого масштаба и бюджета — это абсолютная гарантия успеха. Более того, это самый высокий показатель для любой игры Tarsier Studios, не считая периода бесплатной версии первой Little Nightmares в мае 2021 года, когда она привлекла 78 169 игроков онлайн.