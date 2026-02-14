ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Reanimal 13.02.2026
Адвенчура, Ужасы, Инди, Кооператив
8 108 оценок

Reanimal обогнала Little Nightmares 3 по онлайну в Steam и стала крупнейшим запуском для Tarsier

monk70 monk70

Команда Tarsier Studios прославилась благодаря хитовому и невероятно успешному хоррор-платформеру Little Nightmares, который не только позволил им наконец выйти из тени других студий, но и создал собственную интеллектуальную собственность, уникальный формат которой помог компании найти свою нишу. Первая Little Nightmares стала хитом, вторая укрепила позиции студии, а третья была передана другой команде.

Однако шведская команда решила не сдаваться и запустила ещё одну франшизу хоррор-платформеров с Reanimal. Результаты поразительны: проект привлёк больше игроков, чем Little Nightmares 3 от Supermassive Games. Более 24 000 одновременных игроков для игры такого масштаба и бюджета — это абсолютная гарантия успеха. Более того, это самый высокий показатель для любой игры Tarsier Studios, не считая периода бесплатной версии первой Little Nightmares в мае 2021 года, когда она привлекла 78 169 игроков онлайн.

  • Little Nightmares — 1 474 на запуске
  • Little Nightmares 2 — 10 563
  • Little Nightmares 3 (Supermassive) — 22 653
  • Reanimal — 24 309
20
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Lvinomord

Всё верно..Игра шикарная, страшная, атмосферная и затягивающая.

12
LastZidan

Классная игруха

6
DemandingRufus

Название сменили, а концепцию оставили. Девочкам и странным мальчикам нравится игра. Какой интерес играть, если ты не можешь монстра завалить?

3