Reanimal от создателей Little Nightmares выйдет 13 февраля 2026 года; уже доступны предзаказы

Похоже, информация о дате релиза Reanimal от создателей Little Nightmares и Little Nightmares 2 была опубликована в Steam раньше времени. С тех пор она уже удалена, но пользователи успели сохранить скриншот. Проект от THQ Nordic и Tarsier должен появиться на Xbox Partner Preview, где, очевидно, получит новый трейлер с официальным объявлением даты релиза.
Также открылись предзаказы в Steam. Игроки, оформившие предзаказ, получат маски Foxhead и Muttonhead. Обычная версия игры стоит 1500 руб., делюкс-издание – 1917 руб.
Кроме того, THQ Nordic и Tarsier сегодня выпустили демо-версии консолей для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Теперь игроки на этих системах могут погрузиться во тьму и впервые ощутить вкус тревожного мира Reanimal. На Nintendo Switch 2 скоро появятся предварительные заказы и демоверсия для конкретной платформы.
игрушечка для барби-девочек и вот этих:
Она куда интереснее выглядела изначально по трейлерам, нежели третья часть.
Так она еще дешевле в 2 раза! Я, дурак купил предзаказ третий части где-то за 30000 тенге, а реанимал стоит около 12 тысяч тенге и это Делюкс издание!
мне кажется разрабы даже выиграли из за смены сеттинга. судя по трейлерам и демке. игра гораздо мрачней и жестче чем LN 1 и 2
да смех вообще. делюкс Reanimal стоит дешевле чем базовая версия LN 3. при том что тут еще и на полноценную озвучку расщедрились.
Это было самое простое решение)
Жду, но предзаказывать, конечно, не буду.
Идем предзаказывать :3
Тут так-же как в LN 3? Один покупает копию а второй может проходить вместе с ним на одной копии? Или же тут обоим нужно покупать?