Reanimal от создателей Little Nightmares выйдет 13 февраля 2026 года; уже доступны предзаказы

Похоже, информация о дате релиза Reanimal от создателей Little Nightmares и Little Nightmares 2 была опубликована в Steam раньше времени. С тех пор она уже удалена, но пользователи успели сохранить скриншот. Проект от THQ Nordic и Tarsier должен появиться на Xbox Partner Preview, где, очевидно, получит новый трейлер с официальным объявлением даты релиза.

Также открылись предзаказы в Steam. Игроки, оформившие предзаказ, получат маски Foxhead и Muttonhead. Обычная версия игры стоит 1500 руб., делюкс-издание – 1917 руб.

Кроме того, THQ Nordic и Tarsier сегодня выпустили демо-версии консолей для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Теперь игроки на этих системах могут погрузиться во тьму и впервые ощутить вкус тревожного мира Reanimal. На Nintendo Switch 2 скоро появятся предварительные заказы и демоверсия для конкретной платформы.