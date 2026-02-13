Reanimal получает множество негативных отзывов в Steam из-за отсутствия пропуска друга

Reanimal вышла 13 февраля 2026 года и вызвала массу негативных отзывов в Steam. Игра доступна на таких платформах, как ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Это кооперативная приключенческая хоррор-игра от Tarsier Studios, создателей Little Nightmares. Поскольку это кооперативная игра, многие ждали возможности поиграть в неё с друзьями; однако из-за проблем с Friends Pass этого не произошло.

Для тех, кто не в курсе, Friends Pass позволяет игрокам играть вместе, если у одного из них есть базовая версия игры. Это означает, что если один игрок покупает игру с Friends Pass, он может пригласить своего друга (друзей) поиграть вместе, даже если у них нет игры.

Как показывают предыдущие объявления, Friends Pass должен был быть включён в игру. Однако к дню запуска 13 февраля 2026 года игроки на ПК и Xbox остались недовольны, потому что эта функция до сих пор не появилась.

В сообщении Tarsier Studios объявила, что Friends Pass будет выпущен на ПК и Xbox позже сегодня

Это наш главный приоритет прямо сейчас. Друзьям доступ будет доступен позже сегодня. На данном этапе мы не можем назвать конкретные сроки, но он станет доступен позже сегодня.

Студия извинилась за эту задержку. Однако фанаты раскритиковали игру в Steam и на Xbox за то, что она не сообщила им о ситуации с Friends Pass до релиза игры. На момент написания статьи Reanimal собрала почти 300 негативных отзывов в Steam, что привело к рейтингу «В основном отрицательный» на платформе.