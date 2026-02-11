ЧАТ ИГРЫ
Reanimal 13.02.2026
Адвенчура, Ужасы, Инди, Кооператив
8.2 84 оценки

Reanimal получила 81 балл на OpeCritic - на уровне Little Nightmares 2

monk70 monk70

Reanimal — первая игра от Tarsier Studios, издателем которой является THQ Nordic после приобретения компанией Embracer Group в 2019 году. Их предыдущая игра, Little Nightmares 2, была издана Bandai Namco. В эстетическом плане две франшизы очень похожи, однако Little Nightmares осталась в ведении Bandai Namco, а Reanimal является продолжением идей оригинального создателя.

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий, и журналисты выставили игре свои оценки. На OpenCritic Reanimal получила 81 балл, на Metacritic - 82. Это сравнимо с Little Nightmares 2, которая получила 83 балла.

Neko-Aheron

Очень жду. Тем более она будет мрачнее и кровавей чем меленький кошмар ))

HerFinalBoss

Фига у игры ценик. Жду скидку как минимум в 50% а потом уж поддержу разработчиков

IGotAPoison

в это мы играем

Mad_cloud

Осталось совсем чуть чуть

