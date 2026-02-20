ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Reanimal 13.02.2026
Адвенчура, Ужасы, Инди, Кооператив
7.9 140 оценок

Reanimal получила хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы

monk70 monk70

Прошла неделя с момента выхода Reanimal, и проект получил заметно положительный отклик со стороны игроков и критиков. Многие отмечают атмосферу мрачного и тревожного мира, ставшую одной из ключевых особенностей игры.

В честь этого Tarsier Studios и THQ Nordic представили хвалебный трейлер и напомнили о доступности бесплатной демоверсии для желающих познакомиться с проектом.

Reanimal доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

18
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Serj77777

Отличная игра,концовка раз...б,как в Inside.)

7
Искусственный интеллeкт

в VR игра выглядит очень круто!

Anal4onok

Игра крутая! Студия которая выгнала этих ребят очень сильно лоханулись!! Они умеют делать игры крутые,ждем новые проекты от этой студии!!

Леший3

пздц она короткая.... концовка наркомания...