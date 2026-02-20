Reanimal получила хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы

Прошла неделя с момента выхода Reanimal, и проект получил заметно положительный отклик со стороны игроков и критиков. Многие отмечают атмосферу мрачного и тревожного мира, ставшую одной из ключевых особенностей игры.

В честь этого Tarsier Studios и THQ Nordic представили хвалебный трейлер и напомнили о доступности бесплатной демоверсии для желающих познакомиться с проектом.

Reanimal доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.