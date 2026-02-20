Reanimal получила хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы

Прошла неделя с момента выхода Reanimal, и проект получил заметно положительный отклик со стороны игроков и критиков. Многие отмечают атмосферу мрачного и тревожного мира, ставшую одной из ключевых особенностей игры.
В честь этого Tarsier Studios и THQ Nordic представили хвалебный трейлер и напомнили о доступности бесплатной демоверсии для желающих познакомиться с проектом.
Reanimal доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Отличная игра,концовка раз...б,как в Inside.)
в VR игра выглядит очень круто!
Игра крутая! Студия которая выгнала этих ребят очень сильно лоханулись!! Они умеют делать игры крутые,ждем новые проекты от этой студии!!
пздц она короткая.... концовка наркомания...