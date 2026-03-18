Reanimal получила крупный патч 1.6: разработчики устранили сотни багов и борются с вылетами

Разработчики Reanimal выпустили масштабное обновление 1.6, сосредоточенное на стабильности, сетевой игре и устранении технических проблем. Ключевое нововведение — переработка системы сетевых разрывов. Команда фактически отключила проблемный код, вызывавший частые дисконнекты. В теории это должно значительно сократить количество разрывов соединения.

Однако есть нюанс: при плохом интернет-соединении (высокий пинг или потеря пакетов) игроки теперь могут чаще сталкиваться с рассинхронизацией, задержками и даже критическими ошибками.

Обновление также включает около 300 багфиксов, многие из которых устраняют критические проблемы прохождения. Разработчики просят игроков продолжать делиться отзывами — особенно по части сетевой стабильности и возможных новых багов после отключения системы разрывов.