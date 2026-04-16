Reanimal получила патч 1.7 с HDR, поддержкой ультрашироких мониторов и Steam Deck

Разработчики Reanimal выпустили обновление 1.7, поблагодарив игроков за активную поддержку, отзывы и участие в развитии проекта. В знак признательности всем фанатам в игру добавили косметический предмет — шляпу Bugsplatter, которая разблокируется при запуске.

Главным нововведением патча стала поддержка HDR на ПК. Благодаря расширенному цветовому диапазону игра стала выглядеть заметно атмосфернее: улучшились освещение, контраст и детализация.

Также в Reanimal появилась поддержка ультраширокоформатных мониторов. Разработчики отмечают, что игра изначально создавалась под классическое соотношение сторон, поэтому в отдельных сценах возможны незначительные визуальные искажения. Тем не менее, в целом результатом они остались довольны.

Ещё одним важным шагом стала полная совместимость со Steam Deck. Теперь игра поддерживает виртуальную клавиатуру, что устраняет последнее препятствие для комфортной игры на портативном устройстве.

Помимо этого, обновление включает ряд технических улучшений: