Reanimal получила рейтинг M18, IMDA сообщает об изображении насилия

Reanimal получила рейтинг M18 от Управления по развитию информационных и медиатехнологий (IMDA), что раскрывает подробную информацию о контенте для взрослых, с которым столкнутся игроки в предстоящем приключенческом платформере ужасов.

Согласно информации о рейтинге IMDA, Reanimal классифицируется как M18 из-за насилия. Игра рассказывает о брате и сестре, оказавшихся в ловушке на темном острове, где им предстоит выживать, сталкиваясь с тревожными существами, чтобы спасти своих пропавших друзей и сбежать.

Игра Reanimal ведётся в режиме сайд-скроллера, где игроки управляют одним главным героем за раз, перемещаясь по темным и разрушающимся локациям, таким как канализация, туннели, здания, комнаты и улицы. Исследование может происходить пешком или с помощью транспортных средств и лодок. Прохождение игры основано на решении головоломок, при этом игроки манипулируют такими объектами, как переключатели и ключи, чтобы получить доступ к новым областям, избегая при этом опасностей окружающей среды. Диалоговые сцены используются на протяжении всей игры для развития сюжета.

Варианты боя включают как прямое столкновение, так и уклонение. Игровой персонаж может использовать оружие, такое как пистолеты, пушки, ракетные установки, ножи и ломы, для атаки на гуманоидных и похожих на существ врагов или для попытки бегства от столкновений. В описании рейтинга отмечается, что во время исследования можно найти внутренности, части тел и трупы, сопровождаемые зловещими звуковыми эффектами и постоянным ощущением угрозы.

В описании IMDA описаны несколько сцен насилия, отличающихся высокой степенью жестокости. К ним относятся сцены, где персонажам откусывают головы, человек стреляет себе в голову, что приводит к обезглавливанию, и люди, разорванные на части, после чего видны внутренности. Другие сцены показывают, как персонажей уничтожают выстрелами, а кровь разбрызгивается по земле. В соответствии с рекомендациями по классификации M18, такие изображения реалистичного насилия, включая убийства, увечья и нанесение серьёзных травм гуманоидным персонажам, разрешены.

В рейтинге также упоминаются изображения обнажённых тел в несексуальном контексте, без каких-либо явных подробностей обнажения.

Reanimal запланирована к мировому релизу 13 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2.