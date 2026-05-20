Reanimal преодолела отметку в 1 миллион проданных копий, Embracer подтвердила планы по выпуску DLC

Согласно последнему финансовому отчёту Embracer Group, Reanimal превысила отметку в 1 миллион проданных копий с момента запуска.

Компания назвала этот хоррор-приключенческий проект одним из своих самых успешных недавних запусков новых IP, заявив, что игра получила «сильный отклик как от фанатов, так и от критиков». Embracer также подтвердила, что Reanimal продана «более миллиона копий с момента релиза».

Генеральный директор Фил Роджерс особо похвалил разработчика Tarsier Studios в отчёте, сказав:

Невероятная команда Tarsier Studios покорила сердца и умы игроков этим новым IP и имеет все шансы на долгосрочное развитие.

Эта формулировка предполагает, что Embracer рассматривает Reanimal как франшизу с долгосрочным потенциалом, а не как самостоятельный проект. Компания также отметила, что этот проект стал «ключевым драйвером» среди новых релизов в течение квартала.

В разделе игр для ПК/консолей Embracer заявила:

Reanimal получила положительные отзывы критиков и пользователей, продемонстрировав уверенный квартал для новой интеллектуальной собственности, с более чем миллионом проданных копий с момента релиза.

Издатель также подтвердил планы по выпуску дополнений после запуска игры. «Основное дополнение к REANIMAL, The Expanded World, планируется выпустить в трёх главах, причём первая глава выйдет во втором квартале 2026/27 финансового года», — говорится в отчёте. Согласно финансовому календарю компании, первая глава DLC, как ожидается, выйдет в период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Reanimal также внесла значительный вклад в завершённую разработку Embracer в течение квартала. Компания сообщила, что итоговая стоимость завершённых и выпущенных игр достигла 633 миллионов шведских крон, в основном за счёт Reanimal , а также Screamer и Ride 6.