Состоялся релиз Reanimal от создателей Little Nightmares I и II

После долгого ожидания, сегодня 13 февраля, Reanimal наконец вышла на PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 и PC. Более того, уже опубликованы обзоры профильной прессы на этот кооперативный проект в жанре хоррора.

Создатели Little Nightmares™ I и II приготовили для вас еще более мрачную и жуткую историю. В этом приключенческом хорроре брату и сестре придется пройти через ад, чтобы спасти пропавших друзей и выбраться с острова, бывшего их домом.

Критики встретили Reanimal в очень тепло: На данный момент средний балл на Metacritic составляет 80% для версии на PS5 , 80% на PC и 84% на Switch 2 и Xbox Series. OpenCritic составляет 81 балл при 84 % рекомендаций, что сопоставимо с оценками Little Nightmares II. Журналисты высоко оценили атмосферу, визуальный стиль и кооперативный геймплей, хотя некоторые отмечают, что игра чересчур близко следует формуле предыдущих работ студии.

Многие обзоры выделяют выразительный арт-дизайн, звуковое сопровождение и напряжённую постановку сцен, хотя отмечают и некоторые недостатки — например, относительно короткую продолжительность прохождения (около четырёх часов) и мелкие технические недочёты. Некоторые рецензенты считают, что Reanimal представляет собой эволюцию жанра, удачно развивая идеи Little Nightmares, но не всегда достигая эмоционального воздействия своих предшественников.

Пользователи также активно обсуждают игру в сети на основе вышедшего демо версии игры: от положительных отзывов о сильной атмосфере и кооперативе до замечаний о производительности демоверсии и балансe одиночного и совместного прохождения. Тем не менее, общий настрой игрового сообщества остаётся ожиданием достойной хоррор-истории от знакомой студии.

На момент публикации данной новости, супер защиты Denuvo Anti-tamper замечено не было.