Создатели Little Nightmares готовят новые кошмары - демо Reanimal уже можно сыграть на ПК в Steam

Издатель THQ Nordic и студия Tarsier Studios, известная по сериям Little Nightmares, представили демо-версию своей новой хоррор-приключенческой игры REANIMAL. Попробовать проект уже можно на ПК через Steam в рамках Steam Next Fest: October 2025 Edition.

Reanimal приглашает игроков в мрачное путешествие по таинственному острову, где ужас и надежда переплетаются в одной судьбе. Игрокам предстоит взять под контроль брата и сестру, которые отправляются в отчаянный поход, чтобы спасти пропавших друзей и столкнуться с кошмарами, рожденными их собственным прошлым. История разворачивается как эмоциональное и тревожное исследование страха, вины и детской уязвимости.

Создатели делают ставку на атмосферу и напряжение — остров живёт своей зловещей жизнью, а каждый шаг вперед открывает новые тайны и извращённые проявления человеческого сознания. Монстры и персонажи здесь — отражение внутренней боли, а дизайн окружения сочетает готическую мрачность и детскую фантазию, превращая каждый уровень в визуальный кошмар.

Играть можно в одиночку или в кооперативе — как локальном, так и онлайн. Совместная камера усиливает ощущение клаустрофобии, заставляя игроков действовать сообща, чтобы выжить.

Полноценный релиз Reanimal запланирован на первый квартал 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.