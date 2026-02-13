Tarsier выпустили релизный трейлер Reanimal

Reanimal, получившее признание критиков кооперативное хоррор-приключение от Tarsier Studios и THQ Nordic, получило релизный трейлер и уже доступно для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Оливер Мерлёв, управляющий директор Tarsier Studios, заявил по поводу выхода долгожданного проекта:

Игровой процесс Reanimal — это явное отражение того, кто такие Tarsier — группа людей с общим мировоззрением, которые считают большой честью возможность работать вместе над такой игрой. Мы считаем, что чем более личным является искусство, чем больше внимания уделяется каждой детали, тем больше игра заслуживает времени игрока. Мы с нетерпением ждём, когда они сыграют в Reanimal!

Игра уже получила положительные отзывы критиков по всему миру, заслужив в целом благоприятные оценки на OpenCritic и Metacritic.