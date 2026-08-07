Вышло первое сюжетное дополнение REANIMAL - The Prisoner от авторов Little Nightmares

Студия Tarsier Studios и издательство THQ Nordic выпустили первое сюжетное дополнение для мрачного кооперативного хоррора REANIMAL. Расширение под названием REANIMAL - The Prisoner уже стало доступно игрокам на платформе Steam по цене 460 рублей.

Сюжет дополнения расскажет историю двух новых персонажей - Солдатки и Узницы. Героиням предстоит бороться за выживание на разорённых войной улицах и пройти через жуткие испытания в ранее невиданных уголках острова. Авторы обещают сохранить свой фирменный минималистичный стиль повествования с большим простором для интерпретации происходящего.

Разработчики отмечают, что REANIMAL - The Prisoner выступает первой главой из трех запланированных контентных обновлений, входящих в состав абонемента Season Pass. В новом эпизоде игрокам предложат взглянуть под другим углом на уже пройденные локации, а также столкнуться с новой жуткой угрозой. Дополнение также поддерживает функцию Friend's Pass, позволяющую проходить совместную кампанию по сети вместе с владельцем базовой игры.

Выход расширения сопровождается временной скидкой на оригинальный проект, который дебютировал 13 февраля 2026 года и собрал свыше 13 тысяч отзывов в Steam. До 14 августа 2026 года базовое издание REANIMAL продается со скидкой 25% за 1125 рублей, а расширенное издание Digital Deluxe Edition, содержащее абонемент на все три будущих DLC, обойдется в 1597 рублей.

С технической точки зрения дополнение не предъявляет новых требований к комплектующим. Для запуска потребуется 18 ГБ свободного места на накопителе, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1060 или Radeon RX 480, тогда как в рекомендуемых системных требованиях указаны GeForce RTX 2060 и 16 ГБ ОЗУ.