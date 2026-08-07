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Reanimal 13.02.2026
Адвенчура, Ужасы, Инди, Кооператив
7.7 207 оценок

Вышло первое сюжетное дополнение REANIMAL - The Prisoner от авторов Little Nightmares

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Tarsier Studios и издательство THQ Nordic выпустили первое сюжетное дополнение для мрачного кооперативного хоррора REANIMAL. Расширение под названием REANIMAL - The Prisoner уже стало доступно игрокам на платформе Steam по цене 460 рублей.

Сюжет дополнения расскажет историю двух новых персонажей - Солдатки и Узницы. Героиням предстоит бороться за выживание на разорённых войной улицах и пройти через жуткие испытания в ранее невиданных уголках острова. Авторы обещают сохранить свой фирменный минималистичный стиль повествования с большим простором для интерпретации происходящего.

Разработчики отмечают, что REANIMAL - The Prisoner выступает первой главой из трех запланированных контентных обновлений, входящих в состав абонемента Season Pass. В новом эпизоде игрокам предложат взглянуть под другим углом на уже пройденные локации, а также столкнуться с новой жуткой угрозой. Дополнение также поддерживает функцию Friend's Pass, позволяющую проходить совместную кампанию по сети вместе с владельцем базовой игры.

Выход расширения сопровождается временной скидкой на оригинальный проект, который дебютировал 13 февраля 2026 года и собрал свыше 13 тысяч отзывов в Steam. До 14 августа 2026 года базовое издание REANIMAL продается со скидкой 25% за 1125 рублей, а расширенное издание Digital Deluxe Edition, содержащее абонемент на все три будущих DLC, обойдется в 1597 рублей.

С технической точки зрения дополнение не предъявляет новых требований к комплектующим. Для запуска потребуется 18 ГБ свободного места на накопителе, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1060 или Radeon RX 480, тогда как в рекомендуемых системных требованиях указаны GeForce RTX 2060 и 16 ГБ ОЗУ.

Релизы 3 Трейлеры 12
36
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Buriii Berry

Nobody Cares this Low Budget Trash

17
DeathStroke7

Игра была дерьмом кста. Очень сильно ждал от создателей оригинальных Little Nightmares опять годноту, но получилась хрень на уровне Little Nightmares 3

12
GahlFrostbite
5
z8TiREX8z

Снова расскажут историю, про которую люди с СПГС (синдром поиска глубокого смысла), будут искать смысл? Там где его вообще не существует?

2