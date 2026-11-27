Из-за преждевременного обновления страницы в цифровом магазине Nintendo eShop в сеть досрочно утекла первая шестёрка скриншотов грядущего расширения Red Flags для хоррора Reanimal от студии Tarsier Studios. Опубликованные изображения дают возможность впервые взглянуть на новое DLC ещё до его официальной презентации от разработчиков.

Утёкшие кадры показывают, как вооружённые топором герои исследуют мрачные офисы с разбитым светящимся монитором и прячутся у руин многоэтажки за гигантским сгорбленным монстром перед торговым автоматом.

Помимо свежих изображений, страница в eShop раскрыла и дату релиза — дополнение выйдет 15 декабря 2026 года. Опробовать Red Flags можно будет одновременно на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Подробный анонс с описанием сюжета и особенностей геймплея от создателей Little Nightmares должен состояться в ближайшее время. Оригинальная Reanimal поступила в продажу 13 февраля 2026 года, а всего авторы намерены выпустить для неё три сюжетных расширения.