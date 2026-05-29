На платформе Steam состоялся релиз тактического PvPvE-шутера Reaper Actual в формате раннего доступа

Студия Distinct Possibility Studios выпустила в раннем доступе Steam свой новый многопользовательский шутер с открытым миром Reaper Actual. Игра сочетает в себе элементы тактических сражений с видом от 1 лица, лутер-шутера и механики постоянного сетевого мира в стиле многопользовательских ролевых игр.

Действие Reaper Actual разворачивается на масштабном острове Марова, где одновременно могут находиться более 100 игроков. Пользователям предстоит взять на себя роль Жнецов, высококлассных оперативников 1 класса, выполняющих опасные задания. В игре реализованы элементы выживания и эвакуации, схожие с популярными представителями жанра вроде Escape from Tarkov. Игроки могут исследовать 5 различных биомов, выполнять миссии по устранению особо важных целей, собирать ресурсы для развитой системы крафта и вступать в боевые столкновения как с искусственным интеллектом, так и с другими пользователями в формате PvPvE.

Важной частью игрового процесса является обустройство и содержание собственной базы. Внутри личного бункера или склада игроки могут отдыхать, распределять снаряжение, торговать с торговцами из различных фракций и готовиться к следующим вылазкам. Разработчики предусмотрели прокачку оперативников, модификацию оружия и использование различных гаджетов. На текущем этапе в игровом мире представлены 5 фракций неигровых персонажей, для которых можно выполнять контракты. Для создания портретов торговцев на фракционном рынке авторы использовали технологии генеративного искусственного интеллекта.

В текущей сборке раннего доступа игрокам уже доступны базовые механики развертывания, эвакуации, сбора добычи, торговли, PvP и PvE-сражения, а также базовое обустройство убежищ. Разработчики планируют активно развивать проект на протяжении 2026 года и выпустить полноценную версию к концу этого периода. В будущих обновлениях в Reaper Actual добавят наземный, водный и воздушный транспорт, расширят систему социальных взаимодействий, добавят возможность создания групп и списков друзей, а также расширят карту, доработав столичный город Алария и прилегающие к местному аэропорту территории.

Стоимость базового издания Reaper Actual в российском сегменте магазина составляет 710 рублей. Для покупки также доступны расширенные комплекты Charon's Pact Edition и Stygian Oath Edition, которые предлагают дополнительные внутриигровые преимущества. Игра использует античит на уровне ядра операционной системы под названием Easy Anti-Cheat. На момент запуска проект не имеет поддержки русского языка, а весь интерфейс и озвучка представлены исключительно на английском. Для запуска игры на минимальных настройках потребуется процессор с минимум 6 ядрами, видеокарта уровня Nvidia RTX 3070 и 16 ГБ оперативной памяти, а также 48 ГБ свободного места на накопителе.