Ветераны PlanetSide 2 анонсировали сетевой шутер Reaper Actual с бесконечной войной в огромном открытом мире

Студия Distinct Possibility, основанная ветеранами разработки PlanetSide 2, анонсировала сетевой шутер Reaper Actual. Проект сочетает элементы FPS и MMORPG, обещая игрокам бесконечную войну в огромном открытом мире без привычного деления на раунды.

Действие развернётся на вымышленном острове Морова, охваченном конфликтом между пятью фракциями, управляемыми ИИ. Игрокам отведена роль наемников — Жнецов, которые получают миссии от различных сторон и решают, кого поддерживать. Каждый игрок будет иметь персональную базу, откуда можно отправляться в открытый мир.

Система заданий будет динамически реагировать на действия пользователей: если один игрок получает задание защитить NPC, другой может получить цель устранить этого же персонажа. Такой подход реализован с помощью генеративного ИИ, который также будет создавать образы заказчиков и содержание миссий в реальном времени.

Разработчики используют технологии 3D-сканирования актеров в костюмах для создания уникальных оперативников, которых игроки смогут собирать и прокачивать. Игра будет распространяться бесплатно и появится в Steam и Epic Games Store. Уже открыт набор на тестирование, однако точная дата релиза пока не объявлена.

Несмотря на амбициозность, проект вызвал беспокойство после упоминания технологии Etherlink — блокчейн-инфраструктуры, которую планируется внедрить в игру. Пока что неясно, как именно она будет использоваться, однако в сообществе уже возник скепсис по поводу возможной интеграции криптовалют или NFT, особенно на фоне бесплатной модели распространения.

Отмечается, что Distinct Possibility привлекла 30,5 миллиона долларов инвестиций, что говорит о высоких ожиданиях от проекта. Reaper Actual обещает предложить нестандартный подход к жанру, но дальнейший интерес игроков будет во многом зависеть от прозрачности монетизации.