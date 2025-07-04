ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Reaper Actual 2026 г.
Шутер, MMO, От первого лица, Открытый мир
4 2 оценки

Ветераны PlanetSide 2 анонсировали сетевой шутер Reaper Actual с бесконечной войной в огромном открытом мире

butcher69 butcher69

Студия Distinct Possibility, основанная ветеранами разработки PlanetSide 2, анонсировала сетевой шутер Reaper Actual. Проект сочетает элементы FPS и MMORPG, обещая игрокам бесконечную войну в огромном открытом мире без привычного деления на раунды.

Действие развернётся на вымышленном острове Морова, охваченном конфликтом между пятью фракциями, управляемыми ИИ. Игрокам отведена роль наемников — Жнецов, которые получают миссии от различных сторон и решают, кого поддерживать. Каждый игрок будет иметь персональную базу, откуда можно отправляться в открытый мир.

Система заданий будет динамически реагировать на действия пользователей: если один игрок получает задание защитить NPC, другой может получить цель устранить этого же персонажа. Такой подход реализован с помощью генеративного ИИ, который также будет создавать образы заказчиков и содержание миссий в реальном времени.

Разработчики используют технологии 3D-сканирования актеров в костюмах для создания уникальных оперативников, которых игроки смогут собирать и прокачивать. Игра будет распространяться бесплатно и появится в Steam и Epic Games Store. Уже открыт набор на тестирование, однако точная дата релиза пока не объявлена.

Несмотря на амбициозность, проект вызвал беспокойство после упоминания технологии Etherlink — блокчейн-инфраструктуры, которую планируется внедрить в игру. Пока что неясно, как именно она будет использоваться, однако в сообществе уже возник скепсис по поводу возможной интеграции криптовалют или NFT, особенно на фоне бесплатной модели распространения.

Отмечается, что Distinct Possibility привлекла 30,5 миллиона долларов инвестиций, что говорит о высоких ожиданиях от проекта. Reaper Actual обещает предложить нестандартный подход к жанру, но дальнейший интерес игроков будет во многом зависеть от прозрачности монетизации.

15
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
JackBV

Лучшеб уже Planetside 3

5
digitalkid

Вот да. Юбисофт уже похожих шутанов под брэндом Tom Clancy's наклепал немеряно.

1
Рикочико digitalkid

Не одного не знаю.

Alex40001

ну да осталось понять огромный это какой такой мир больше коробки картонной?

"Действие развернётся на вымышленном острове Морова" привет огромная Куба

2
WerGC

а почему у всех по одной бабе в комманде,жалкий клон

2