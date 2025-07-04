Ветераны PlanetSide 2 анонсировали сетевой шутер Reaper Actual с бесконечной войной в огромном открытом мире

Студия Distinct Possibility, основанная ветеранами разработки PlanetSide 2, анонсировала сетевой шутер Reaper Actual. Проект сочетает элементы FPS и MMORPG, обещая игрокам бесконечную войну в огромном открытом мире без привычного деления на раунды.
Действие развернётся на вымышленном острове Морова, охваченном конфликтом между пятью фракциями, управляемыми ИИ. Игрокам отведена роль наемников — Жнецов, которые получают миссии от различных сторон и решают, кого поддерживать. Каждый игрок будет иметь персональную базу, откуда можно отправляться в открытый мир.
Система заданий будет динамически реагировать на действия пользователей: если один игрок получает задание защитить NPC, другой может получить цель устранить этого же персонажа. Такой подход реализован с помощью генеративного ИИ, который также будет создавать образы заказчиков и содержание миссий в реальном времени.
Разработчики используют технологии 3D-сканирования актеров в костюмах для создания уникальных оперативников, которых игроки смогут собирать и прокачивать. Игра будет распространяться бесплатно и появится в Steam и Epic Games Store. Уже открыт набор на тестирование, однако точная дата релиза пока не объявлена.
Несмотря на амбициозность, проект вызвал беспокойство после упоминания технологии Etherlink — блокчейн-инфраструктуры, которую планируется внедрить в игру. Пока что неясно, как именно она будет использоваться, однако в сообществе уже возник скепсис по поводу возможной интеграции криптовалют или NFT, особенно на фоне бесплатной модели распространения.
Отмечается, что Distinct Possibility привлекла 30,5 миллиона долларов инвестиций, что говорит о высоких ожиданиях от проекта. Reaper Actual обещает предложить нестандартный подход к жанру, но дальнейший интерес игроков будет во многом зависеть от прозрачности монетизации.
Лучшеб уже Planetside 3
Вот да. Юбисофт уже похожих шутанов под брэндом Tom Clancy's наклепал немеряно.
Не одного не знаю.
ну да осталось понять огромный это какой такой мир больше коробки картонной?
"Действие развернётся на вымышленном острове Морова" привет огромная Куба
а почему у всех по одной бабе в комманде,жалкий клон