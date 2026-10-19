Новый трейлер ReBlade: The Death Spiral показал смесь Stellar Blade, Sekiro и NieR в киберпанковом рогалике

Китайская студия ChillyRoom представила новый трейлер ReBlade: The Death Spiral — динамичного экшена с элементами roguelike, действие которого разворачивается в киберпанковом мире, вдохновлённом китайской мифологией. В свежем ролике разработчики показали новые фрагменты игрового процесса, сражения с механическими противниками и работу боевой системы.

Сами авторы достаточно прямо обозначают ориентиры проекта. В официальных сообщениях команда заявляет, что ReBlade должна заинтересовать поклонников Stellar Blade, Sekiro и NieR. Сходство действительно прослеживается в акценте на быстрые ближние бои, парирования, уклонения и зрелищные столкновения с крупными противниками.

Главная героиня — приговорённый к уничтожению синтетический человек, застрявший в бесконечном цикле перезапусков. Мир игры охвачен так называемым ложным бессмертием, а после каждой смерти цикл начинается заново. Постепенно игроку предстоит раскрывать тайны города и выяснить, какое место сама героиня занимает в происходящем.

Боевая система строится вокруг чувства ритма, контроля дистанции и своевременной реакции на действия врагов. Между попытками игрок сможет менять стиль прохождения, комбинируя оружие, чипы и различные улучшения. Среди противников будут встречаться существа из древних легенд, преобразованные и усиленные механическими технологиями.

ReBlade: The Death Spiral разрабатывается небольшой командой ChillyRoom и издаётся Spiral Up Games. Ранее представители студии рассказывали, что над проектом работает около семи человек, а сама разработка продолжается уже примерно три года. Авторы также подтверждали, что основой боевой системы станет парирование, а по ощущениям игра будет несколько легче Sekiro.

Игра заявлена для ПК и выйдет в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена. При этом 19 октября в Steam появилась бесплатная демоверсия ReBlade: The Death Spiral, так что опробовать текущую версию проекта уже можно самостоятельно.