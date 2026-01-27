Синтетик против судьбы: киберпанк-рогалик ReBlade: The Death Spiral получил дебютный трейлер

Издатель Spiral Up Games и студия ChillyRoom, известная по Loulan: The Cursed Sand, представили новый проект — киберпанк-рогалик ReBlade: The Death Spiral. Игра разрабатывается для PC и уже получила страницу в Steam, однако точная дата релиза пока не раскрывается.

ReBlade: The Death Spiral переносит игроков в мрачный киберпанк-мир, вдохновлённый китайской мифологией. Главный герой — осуждённый Синтетик, помеченный на уничтожение и застрявший в бесконечном цикле перезагрузок. Его цель — прорваться сквозь орды механических врагов, разорвать петлю и добраться до истины, скрытой за этим миром.

Боевая система строится вокруг тайминга и контроля: игрокам предстоит точно чередовать атаки и защиту, изучать поведение противников и наносить удары в решающий момент. Каждый новый забег позволяет экспериментировать с оружием, чипами и имплантами, формируя уникальные сборки и постепенно усиливая персонажа.

На пути героя встанут древние существа, искажённые технологиями. Выживание потребует внимательного изучения их паттернов и грамотного использования ресурсов. Повторяя цикл снова и снова, игрок будет встречать союзников, торговать, собирать фрагменты истории и бросать вызов собственной судьбе.