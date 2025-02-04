Recharge с реалистичной динамикой машинок на Unreal Engine и трассировкой лучей выйдет на ПК и консолях в 2025 году

Recharge - передовая гоночная игра RC, разработанная Room Games. Черпая вдохновение из классического Re-Volt, Recharge использует новейшие технологии Unreal Engine для создания супер реалистичных визуальных эффектов и продвинутой физики, предлагая захватывающий опыт, который плавно сочетает аркадный азарт с глубиной симуляции.

Основные характеристики

Гиперреалистичная графика и физика: испытайте реалистичные гонки на радиоуправляемых автомобилях с потрясающей графикой и реалистичной динамикой транспортных средств.

Разнообразный выбор трасс: гоняйте на разнообразных трассах — от сложных профессиональных трасс до более спокойных трасс для любителей гонок, каждая из которых тщательно разработана для проверки ваших навыков и обеспечения бесконечного удовольствия.

Широкие возможности настройки автомобиля: персонализируйте свои радиоуправляемые машины с помощью широкого спектра опций настройки, позволяющих вам точно настроить как внешний вид, так и характеристики в соответствии с вашим стилем гонок.

Режимы одиночной и многопользовательской игры: наслаждайтесь гонками в одиночку или соревнуйтесь с 12 игроками в захватывающих многопользовательских гонках. К полной версии игры запланирована кроссплатформенная поддержка.

Интуитивно понятные варианты управления: выбирайте между традиционными игровыми контроллерами или настоящими радиоуправляемыми контроллерами в соответствии со своими предпочтениями, гарантируя плавное и отзывчивое вождение.

С момента своего создания Recharge получила восторженную поддержку на таких платформах, как Reddit и TikTok, где волнение и отзывы сообщества были бесценны. На протяжении всей разработки Room Games активно сотрудничала с игроками, используя их идеи для улучшения и совершенствования игры.

В Recharge игроки могут гонять по разнообразным трассам — от профессиональных трасс до обычных — в нескольких игровых режимах, включая Drift Mode, Open World Mode и Combat Racing Mode. Игра также предлагает обширные возможности настройки транспортных средств, позволяя игрокам настраивать свои радиоуправляемые машины как визуально, так и механически.

Recharge поддерживает однопользовательский геймплей, а также конкурентный многопользовательский режим для 12 игроков, с кроссплатформенной совместимостью, запланированной для полного релиза. Игра разработана для обеспечения интуитивного опыта, поддерживая как традиционные контроллеры, так и контроллеры RC для повышения реализма.

Игра выйдет в раннем доступе на ПК в первом квартале 2025 года, а в будущем планируется полноценный релиз на ПК и консолях. Ранний доступ даст игрокам возможность ощутить основной игровой процесс, а также предоставит ценную обратную связь, которая поможет сформировать разработку игры. Планируемые функции для полной версии включают режим разделенного экрана, настраиваемые трассы, а также механику повреждений и пит-стопов для более глубокого, захватывающего опыта.

Room Games — это студия разработки инди-игр, основанная в 2022 году и занимающаяся созданием увлекательных и инновационных игровых впечатлений. Команда увлечена созданием высококачественных игр, которые находят отклик у игроков по всему миру.

Разработанная с энтузиазмом компанией Room Games, игра Recharge стремится привнести свежий взгляд на гонки на радиоуправляемых автомобилях, сочетая ностальгическое вдохновение с передовыми технологиями и прочной связью с растущим сообществом, чтобы создать игру, которая понравится как обычным игрокам, так и преданным фанатам гонок.

Продолжая разрабатывать Recharge, мы стремимся расширять его функции и контент. Планируется, что будущие обновления будут включать новые игровые режимы, дополнительные трассы и улучшенные возможности настройки, все это формируется на основе постоянных отзывов сообщества.