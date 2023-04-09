Расслабляющая игра Recollection выйдет в Steam 17 апреля ©

Независимый разработчик и издатель игр Эрик Шульце (Erkberg Games) сообщил о предстоящем выпуске своей дебютной игры Recollection для ПК в Steam 17 апреля 2023 года. Recollection представляет собой казуальный симулятор «ходи и смотри» с элементами игрового процесса о красоте природы, где можно расслабиться и заново открыть для себя удивительный, забытый мир.

Recollection заставляет вас использовать свой взгляд и внимание в разнообразных взаимодействиях. Мир предлагает больше, чем вы можете заметить, и, присмотревшись и наслаждаясь блаженной окружающей средой, вы заново откроете для себя невероятную красоту природы. Ежедневно нас окружает так много чудес, и только при осознании и внимании к деталям можно оценить настоящие чудеса мира. Благодаря двум режимам игры — «Естественный» (расслабленный) и «Хрупкий» (сложный), а также множеству вариантов настройки, путешествие к более высокому осознанию начинается. Примите то, что вы испытываете, и заново оцените драгоценные чудеса этого мира.