Представлен платформер Recur про почтальона, получившего власть над временем во время апокалипсиса

Почтальонам в играх больше не хочется просто разносить письма — теперь они берутся за спасение мира. По крайней мере, именно такой поворот придумали ребята из kaleidoscube для своего нового платформера Recur. В центре истории оказался обычный работник почты, который посреди рабочего дня вдруг получает власть над временем. И очень вовремя — ведь прямо в этот момент начинается конец света.

Чтобы спасти мир, игрокам придётся как следует попрыгать по платформам и поломать голову над загадками, используя новые временные способности героя. А узнать, откуда у простого почтальона такие суперспособности и почему вообще наступает апокалипсис, можно будет в Steam в 2026 году.