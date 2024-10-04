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Recycling Center Simulator 02.10.2024
Симулятор, Инди, Экономика, От первого лица
1.8 4 оценки

В Steam вышел Recycling Center Simulator - симулятор, в котором игрокам нужно собирать мусор и затем перерабатывать его

Lunersun
Новости

В Steam вышел новый симулятор Recycling Center Simulator от Balas Games и PlayWay S.A. Теперь можно погрузиться в мир сбора и переработки мусора, не выходя из дома.

Эта игра даёт возможность с головой окунуться в мусорный бизнес от первого лица. Ваша задача тут довольно проста — собирать сырьё для переработки, где только можно, превращать его в новые продукты и развивать свою фабрику. Звучит, конечно, как план по спасению планеты, вот только не спешите надевать плащ супергероя — тут всё по-деловому. Вам нужно зарабатывать деньги.

А ещё во время прохождения придётся поломать голову над сортировкой мусора и поторговаться с местными жителями за их отходы. При этом необходимо стараться выторговывать мусор как можно подешевле, ведь как уже упоминалось выше, тут у вас есть очень важная цель — деньги.

Сейчас у игры не совсем много отзывов, а если быть точнее, то чуть больше ста, однако большинство из них положительные.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ingvarr Kai

Что дальше? Симулятор управляющего свалкой?)

0
Lyс

Чего только нет? Продуктовый магазин, таверна, козёл, чушпан, теперь ещё мусорка

-2
vertehwost

"смотрите на всех летсплеях и стримах России"

-3