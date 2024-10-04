В Steam вышел Recycling Center Simulator - симулятор, в котором игрокам нужно собирать мусор и затем перерабатывать его

В Steam вышел новый симулятор Recycling Center Simulator от Balas Games и PlayWay S.A. Теперь можно погрузиться в мир сбора и переработки мусора, не выходя из дома.

Эта игра даёт возможность с головой окунуться в мусорный бизнес от первого лица. Ваша задача тут довольно проста — собирать сырьё для переработки, где только можно, превращать его в новые продукты и развивать свою фабрику. Звучит, конечно, как план по спасению планеты, вот только не спешите надевать плащ супергероя — тут всё по-деловому. Вам нужно зарабатывать деньги.

А ещё во время прохождения придётся поломать голову над сортировкой мусора и поторговаться с местными жителями за их отходы. При этом необходимо стараться выторговывать мусор как можно подешевле, ведь как уже упоминалось выше, тут у вас есть очень важная цель — деньги.

Сейчас у игры не совсем много отзывов, а если быть точнее, то чуть больше ста, однако большинство из них положительные.