В Steam вышел Recycling Center Simulator - симулятор, в котором игрокам нужно собирать мусор и затем перерабатывать его

В Steam вышел новый симулятор Recycling Center Simulator от Balas Games и PlayWay S.A. Теперь можно погрузиться в мир сбора и переработки мусора, не выходя из дома.
Эта игра даёт возможность с головой окунуться в мусорный бизнес от первого лица. Ваша задача тут довольно проста — собирать сырьё для переработки, где только можно, превращать его в новые продукты и развивать свою фабрику. Звучит, конечно, как план по спасению планеты, вот только не спешите надевать плащ супергероя — тут всё по-деловому. Вам нужно зарабатывать деньги.
А ещё во время прохождения придётся поломать голову над сортировкой мусора и поторговаться с местными жителями за их отходы. При этом необходимо стараться выторговывать мусор как можно подешевле, ведь как уже упоминалось выше, тут у вас есть очень важная цель — деньги.
Сейчас у игры не совсем много отзывов, а если быть точнее, то чуть больше ста, однако большинство из них положительные.
Что дальше? Симулятор управляющего свалкой?)
Чего только нет? Продуктовый магазин, таверна, козёл, чушпан, теперь ещё мусорка
"смотрите на всех летсплеях и стримах России"