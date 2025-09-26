Состоялся выход в ранний доступ стратегии Red Chaos - The Strict Order

В Steam стала доступна новая стратегия в реальном времени Red Chaos - The Strict Order. Проект от студии Squarecut Games вышел в формате раннего доступа. Разработчики описывают свою игру как современную RTS, вдохновленную классикой жанра, с акцентом на строительство базы, управление ресурсами и масштабные сражения.

Игрокам предстоит выбрать одну из 2 фракций. Первая, Железная Рука, полагается на передовые технологии и подавляющую огневую мощь. Вторая, Сопротивление, использует нестандартные тактики и диверсии. На данный момент в игре присутствует режим схватки против ИИ, многопользовательские сражения и двенадцать обучающих миссий.

Создатели планируют, что игра пробудет в раннем доступе около 12-15 месяцев. За это время они намерены, опираясь на отзывы сообщества, добавить новый контент, включая дополнительные карты и полноценную одиночную кампанию, а также провести окончательную полировку и настройку баланса. Разработчики предупреждают, что по мере добавления нового контента и функций цена на игру будет постепенно повышаться.

События Red Chaos разворачиваются в постапокалиптическом мире, где после разрушительной войны единственным уцелевшим местом остался так называемый Нетронутый Сад. Здесь было сформировано новое мировое правительство, которое установило тиранический режим Железной Руки. В ответ бывшие военные и недовольные граждане организовали Сопротивление, чтобы бороться за свободу.

На момент выхода игра получила первые отзывы от пользователей, которые в целом носят положительный характер. Стоит отметить, что на данный момент русский язык в игре не поддерживается.