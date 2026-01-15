Выйдет продолжение комикса "Петька и Василий Иванович"

Издательство Alpaca и компания Бука объявили о выпуске комикса «Петька и Василий Иванович. В поисках Анки». Объем составит 80 страниц формата 163x245 мм, переплет мягкий с частичным лакированием. Знаменитые комдив Василий Иванович Чапаев и его верный ординарец Петька вновь возьмутся за оружие уже в феврале 2026 года. Для коллекционеров обещают специальные лимитированные обложки.
Предводитель местной коммуны Константин Левин создает опасную пространственно-временную машину, которая перемещает Анку-пулеметчицу в неизвестном направлении. Чтобы спасти боевую подругу, а заодно и всю Галактику (снова), Василию Ивановичу и Петьке предстоит пройти через череду исторических и литературных декораций: Москву времен «Анки Карениной», Санкт-Петербург эпохи Анки Иоанновны и Радов из поэмы «Анка Снегина». Авторы обещают головокружительные приключения, знакомых персонажей и, конечно, фирменный юмор чуть пониже пояса.
делаю значок пятого уровня сейчас именно на третью часть, первые две не застал и не моё, жаль четвёртой нету в стиме
Для фанатов игры. Меня она не зацепила.
там ремастеры нужны всем частям, а их 9 штук вышло, а ремастернули только первые 3
а что там изменили? разрешение широкоформатное добавили? играл года три назад в оригиналы - все ок там было