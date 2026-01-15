Выйдет продолжение комикса "Петька и Василий Иванович"

Издательство Alpaca и компания Бука объявили о выпуске комикса «Петька и Василий Иванович. В поисках Анки». Объем составит 80 страниц формата 163x245 мм, переплет мягкий с частичным лакированием. Знаменитые комдив Василий Иванович Чапаев и его верный ординарец Петька вновь возьмутся за оружие уже в феврале 2026 года. Для коллекционеров обещают специальные лимитированные обложки.

Предводитель местной коммуны Константин Левин создает опасную пространственно-временную машину, которая перемещает Анку-пулеметчицу в неизвестном направлении. Чтобы спасти боевую подругу, а заодно и всю Галактику (снова), Василию Ивановичу и Петьке предстоит пройти через череду исторических и литературных декораций: Москву времен «Анки Карениной», Санкт-Петербург эпохи Анки Иоанновны и Радов из поэмы «Анка Снегина». Авторы обещают головокружительные приключения, знакомых персонажей и, конечно, фирменный юмор чуть пониже пояса.