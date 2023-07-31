Анонс обновленной версии Red Dead Redemption может состояться на этой неделе ©

Последний месяц в сети активно обсуждают вероятность существования ремастера или ремейка Red Dead Redemption. Разработчики знаменитого вестерна до сих пор не комментировали утечки, но похоже, их молчание совсем скоро может прерваться. Проверенный инсайдер под ником Onion00048 намекнул, что уже на этой неделе появятся официальные новости об обновленной Red Dead Redemption от самой Rockstar.

Надежный автор утечек под ником Onion00048 уверен в скором анонсе обновленного издания Red Dead Redemption. Он не стал вдаваться в подробности презентации игры, оставив это дело разработчикам. Если его информация верна, на этой неделе Rockstar покажет дебютный трейлер улучшенной версии игры и расскажет о технических нововведениях проекта.

Этот инсайдер ранее уже отметился надежными сведениями о ремейке Metal Gear Solid 3 и других играх, однако даже в этом случае к его заявлениям стоит относиться скептически. Ряд авторов утечек уже предсказывал появление официальных новостей о ремастере Red Dead Redemption, но этого так и не случилось. Нам остается только ждать официальных вестей от самой Rockstar.