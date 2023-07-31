Анонс обновленной версии Red Dead Redemption может состояться на этой неделе

Последний месяц в сети активно обсуждают вероятность существования ремастера или ремейка Red Dead Redemption. Разработчики знаменитого вестерна до сих пор не комментировали утечки, но похоже, их молчание совсем скоро может прерваться. Проверенный инсайдер под ником Onion00048 намекнул, что уже на этой неделе появятся официальные новости об обновленной Red Dead Redemption от самой Rockstar.
Надежный автор утечек под ником Onion00048 уверен в скором анонсе обновленного издания Red Dead Redemption. Он не стал вдаваться в подробности презентации игры, оставив это дело разработчикам. Если его информация верна, на этой неделе Rockstar покажет дебютный трейлер улучшенной версии игры и расскажет о технических нововведениях проекта.
Этот инсайдер ранее уже отметился надежными сведениями о ремейке Metal Gear Solid 3 и других играх, однако даже в этом случае к его заявлениям стоит относиться скептически. Ряд авторов утечек уже предсказывал появление официальных новостей о ремастере Red Dead Redemption, но этого так и не случилось. Нам остается только ждать официальных вестей от самой Rockstar.
Надеюсь упоминания об Артуре в игру добавят что бы связать первую часть со второй.
Надеюсь, что ремейк изначально планировался ибо я не пойму, зачем надо было добавлять карту из 1 части во вторую, если там буквально пару миссий по сюжету проходит. Ещё и ландшафт Мексики с проложенными дорогами, явно планировалось, что она возможно тоже будет в игре(либо как раз для ремейка 1 части).
Роки изначальная делали карту из с перовой части играбельной для Артура, (На ютубе есть этому подтверждения) Но, потом что то пошло не так... И они решили от этого отказаться. Карту оставили для онлайна, и пару миссий в конце сюжетки.
Сколько ещё будет новостей об этом анонсе ?
до самого анонса
Вот бы еще некстген патч для rdr2....
Вот что бесит на ПГ, видишь картинку думаешь вот оно, а тут "новость" прошлой недели в лучшем случае. И то конкретно эта ещё времён выдачи рейтинга если не путаю, хотя сама догадка на эту неделю ещё на той недели во всю обсуждается, так как скоро отчёт инвесторам и им ток в плюс перед ним будет что-то анонсировать