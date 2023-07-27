Анонс все ближе? Rockstar Games обновила логотип Red Dead Redemption на своем официальном сайте ©

В ближайшие недели, или даже дни, может появиться информация о ремастере/ремейке Red Dead Redemption Remake. Rockstar только что обновила собственную страницу, на которой упоминается "обновленная версия" Red Dead Redemption.

В конце июня мы сообщали о корейском аналоге рейтинга PEGI, в котором упоминались новые версии Red Dead Redemption. Тогда появление игры было подтверждено одним из журналистов, а по официальной информации - Take-Two готовит к выпуску две обновленные версии своих старых игр.

Однако теперь мы получили ... подтверждение? По крайней мере, именно так понимают ситуацию поклонники игр Rockstar, ведь разработчики обновили собственную страницу, на которой появились важные подробности - компания упоминает новое кодовое имя и публикует новый логотип. Если что то, кодовое имя обнаруженное на сайте - RDR1RSP (Ремастер RDR1 SP?)

Red Dead Redemption была выпущена в мае 2010 года для PlayStation 3 и Xbox 360.