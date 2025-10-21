Бывший сотрудник Rockstar показал, как выглядела Red Dead Redemption на ранних этапах разработки

Джейсон Мак, бывший старший художник по окружению Rockstar Games, обновил своё портфолио ArtStation, добавив скриншоты из Red Dead Redemption на ранних этапах разработки. Изображения также включают рендеры рабочего процесса разработки игровых 3D-моделей.

Эта ранняя сборка игры отличается другим HUD: старая мини-карта напоминает карту из Red Dead Revolver.

Оригинальная Red Dead Redemption вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года. Она является продолжением Red Dead Revolver 2004 года и второй основной частью серии Red Dead. Действие игры разворачивается в 1911 году, в последние годы американского фронтира, и повествует о Джоне Марстоне, исправившемся преступнике, вынужденном преследовать трёх бывших членов банды после того, как правительство похищает его жену и сына, чтобы добиться его сотрудничества.