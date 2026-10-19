Дэн Хаузер признался, что Red Dead Redemption и Bully могли так и не выйти - разработку спасла сильная команда

Red Dead Redemption и Bully сегодня считаются знаковыми играми Rockstar Games, однако обе разработки едва не закончились провалом. Об этом рассказал сооснователь студии и бывший ведущий сценарист Дэн Хаузер в интервью IGN, объяснив, почему создание оригинальных проектов часто оказывается сложнее работы над продолжениями.

«Думаю, было много моментов, когда Red Dead едва не осталась нереализованной. Думаю, было много моментов, когда Bully едва не осталась нереализованной», — отметил Хаузер. По его словам, судьба таких проектов нередко зависит от стечения обстоятельств: удачной версии игры, неожиданных решений и момента, когда отдельные элементы наконец складываются в цельное произведение.

Особенно непростой оказалась разработка Red Dead Redemption, которая пережила немало сложных периодов. Хаузер считает, что проекту помогли сильные ключевые сотрудники, сохранявшие концентрацию и последовательно решавшие возникавшие проблемы. Команде пришлось постепенно понять, в чём заключается привлекательность ковбойской игры с открытым миром, и заполнить многочисленные пробелы в первоначальной концепции.

Как подчеркнул разработчик, задним числом достоинства Red Dead кажутся очевидными, но во время производства их ещё предстояло найти. Именно поэтому создание совершенно новой франшизы требует особого терпения: в отличие от сиквела, такой проект не может полностью опираться на уже проверенную формулу.

У Bully судьба сложилась иначе: игра так и не получила полноценного продолжения, тогда как Red Dead Redemption превратилась в серию, в которую вошла и высоко оценённая Red Dead Redemption 2. Сейчас Rockstar Games сосредоточена на Grand Theft Auto VI, но слова Хаузера напоминают, что даже самые известные хиты студии далеко не всегда были гарантированными успехами.