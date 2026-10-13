Дэн Хаузер вспомнил, как игроки отреагировали на трагичный финал Red Dead Redemption

Смерть Джона Марстона в финале Red Dead Redemption стала одним из самых запоминающихся моментов в истории Rockstar. Однако решение убить главного героя вызвало у части игроков настоящее возмущение. Бывший вице-президент Rockstar и сценарист игры Дэн Хаузер признался в интервью IGN для серии IGN30 Icons, что команда не ожидала настолько бурной реакции аудитории.

По задумке разработчиков, Джон должен был расплатиться за своё прошлое. После охоты на бывших членов банды Датча ван дер Линде он возвращается к семье, надеясь начать спокойную жизнь. Но военные окружают его амбар и расстреливают на глазах у игрока. Для приключенческой игры с открытым миром такой финал в 2010 году был крайне необычным.

Как рассказал Хаузер, идею смерти Джона он обсуждал с ведущим дизайнером Кристианом Кантамессой. Оба считали, что такой поворот подходит истории, но возникла техническая проблема: после завершения сюжета игроки обычно возвращаются в открытый мир, чтобы выполнять оставшиеся задания. Если главный герой погибает, управлять кем-то другим становится необходимостью.

Выходом стала смена персонажа на Джека Марстона, сына Джона. После гибели отца сюжет переносится в 1914 год, когда Джеку уже 19 лет. Однако Rockstar пришлось заранее продумать, как будут работать побочные задания и встречи с персонажами, если игрок уже выполнил часть миссий за Джона. Команда сомневалась, получится ли реализовать задумку, но в итоге рискнула.

Хаузер признался, что разработчиков удивило, насколько сильно некоторые игроки разозлились из-за смерти Джона. По его мнению, это показало, насколько сильно люди привязались к герою и почувствовали себя частью его истории. При этом сценарист считает решение правильным: без трагического финала история потеряла бы значительную часть своего веса. Похожий приём Rockstar позднее использовала и в Red Dead Redemption 2, где игроки сначала привязываются к Артуру Моргану, а затем вновь берут под контроль Джона Марстона.