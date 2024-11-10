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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9 2 576 оценок

Digital Foundry: PC-версия Red Dead Redemption - лучший способ ознакомиться с классикой

AceTheKing
Новости

Алекс Батталия из Digital Foundry протестировал PC-версию Red Dead Redemption и сравнил её с консольными версиями игры. По словам Батталии, с технической точки зрения PC-версия сделана великолепна. Она обладает рядом преимуществ по сравнению с консольными версиями игры:

  • Поддержка высоких разрешений, вплоть до 8К;
  • Различные соотношения сторон экрана;
  • Повышенная дальность прорисовки относительно консольных версий игры;
  • Различные апскейлеры, а так же генераторы кадров;
  • Улучшенное качество теней, фильтрации и эффектов постобработки;
  • Поддержка 144 FPS;
  • Отличная оптимизация - игра шустро работает даже на очень старом железе, ниже указанных минимальных системных требований.

Из недостатков Батталия отметил следующее:

  • DRM с привязкой к лаунчеру Rockstar;
  • Проблема с рендерингом солнечных лучей и теней в некоторых катсценах;
  • Посредственная реализация HDR;
  • Завышенная цена.
В игре присутствует несколько DRM, которые требуют авторизации в Steam и лаунчере Rockstar. Это странно, учитывая то, что в игре нет мультиплеерного режима. Я уверен, что Steam останется актуальным еще долгие годы, но вот лаунчер Rockstar? В этом я уже не так уверен, и это поднимает вопрос сохранения доступности игры.

По словам Батталии, PC-версия Red Dead Redemption - лучший способ ознакомиться с настоящей классикой от Rockstar Games.

Сравнение дальности прорисовки травы
Сравнение дальности прорисовки травы
Сравнение дальности прорисовки теней
Сравнение дальности прорисовки теней
11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
ilyakingcud

Интересно что про продажам?Рокстары довольны или ожидание/реальность не совпали

4
selfreaver

Когда они дропнут гта 6 то забудут, что был какой-то там релиз РДР на ПК

2
M0208

Первое: Роскстары к этому не имеют никакого отношения.
Второе: При минимуме затрат издатель выставил цену, как за новую игру.
Третью: Благодаря лохам и фанатикам Take-Two Interactive и живет.

4
ilyakingcud selfreaver

Ну да, у гта 6 по любому будет несколько миллионов чисто предзаказов

0
ilyakingcud M0208

Согласен, ну издатель мог ещё заработать если бы защиту какую то крутую поставил. Была бы защита я бы тоже купил, а так Пиратка

0
петюша васькинов

Ну конечно, не через эмулятор же

1
k 1

Незнаю, задушила под конец.

1
Kenn1y

“Поддержка высоких разрешений, вплоть до 8К“

А смысл этого в старой игре, особенно учитывая то, что годных 8к OLED ТВ за вменяемую цену нет сейчас.

-1
петюша васькинов

Как зачем? пикселей больше, картинка чётче. Явно лучше играть в 8к если есть возможность

0
Kenn1y петюша васькинов

А толку, если доступных нет, брать просто бюджетный 8к ТВ для старых игр, где нет HDR?

0