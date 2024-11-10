Digital Foundry: PC-версия Red Dead Redemption - лучший способ ознакомиться с классикой

Алекс Батталия из Digital Foundry протестировал PC-версию Red Dead Redemption и сравнил её с консольными версиями игры. По словам Батталии, с технической точки зрения PC-версия сделана великолепна. Она обладает рядом преимуществ по сравнению с консольными версиями игры:
- Поддержка высоких разрешений, вплоть до 8К;
- Различные соотношения сторон экрана;
- Повышенная дальность прорисовки относительно консольных версий игры;
- Различные апскейлеры, а так же генераторы кадров;
- Улучшенное качество теней, фильтрации и эффектов постобработки;
- Поддержка 144 FPS;
- Отличная оптимизация - игра шустро работает даже на очень старом железе, ниже указанных минимальных системных требований.
Из недостатков Батталия отметил следующее:
- DRM с привязкой к лаунчеру Rockstar;
- Проблема с рендерингом солнечных лучей и теней в некоторых катсценах;
- Посредственная реализация HDR;
- Завышенная цена.
В игре присутствует несколько DRM, которые требуют авторизации в Steam и лаунчере Rockstar. Это странно, учитывая то, что в игре нет мультиплеерного режима. Я уверен, что Steam останется актуальным еще долгие годы, но вот лаунчер Rockstar? В этом я уже не так уверен, и это поднимает вопрос сохранения доступности игры.
По словам Батталии, PC-версия Red Dead Redemption - лучший способ ознакомиться с настоящей классикой от Rockstar Games.
Интересно что про продажам?Рокстары довольны или ожидание/реальность не совпали
Когда они дропнут гта 6 то забудут, что был какой-то там релиз РДР на ПК
Первое: Роскстары к этому не имеют никакого отношения.
Второе: При минимуме затрат издатель выставил цену, как за новую игру.
Третью: Благодаря лохам и фанатикам Take-Two Interactive и живет.
Ну да, у гта 6 по любому будет несколько миллионов чисто предзаказов
Согласен, ну издатель мог ещё заработать если бы защиту какую то крутую поставил. Была бы защита я бы тоже купил, а так Пиратка
Ну конечно, не через эмулятор же
Незнаю, задушила под конец.
“Поддержка высоких разрешений, вплоть до 8К“
А смысл этого в старой игре, особенно учитывая то, что годных 8к OLED ТВ за вменяемую цену нет сейчас.
Как зачем? пикселей больше, картинка чётче. Явно лучше играть в 8к если есть возможность
А толку, если доступных нет, брать просто бюджетный 8к ТВ для старых игр, где нет HDR?