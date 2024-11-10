Digital Foundry: PC-версия Red Dead Redemption - лучший способ ознакомиться с классикой

Алекс Батталия из Digital Foundry протестировал PC-версию Red Dead Redemption и сравнил её с консольными версиями игры. По словам Батталии, с технической точки зрения PC-версия сделана великолепна. Она обладает рядом преимуществ по сравнению с консольными версиями игры:

Поддержка высоких разрешений, вплоть до 8К;

Различные соотношения сторон экрана;

Повышенная дальность прорисовки относительно консольных версий игры;

Различные апскейлеры, а так же генераторы кадров;

Улучшенное качество теней, фильтрации и эффектов постобработки;

Поддержка 144 FPS;

Отличная оптимизация - игра шустро работает даже на очень старом железе, ниже указанных минимальных системных требований.

Из недостатков Батталия отметил следующее:

DRM с привязкой к лаунчеру Rockstar;

Проблема с рендерингом солнечных лучей и теней в некоторых катсценах;

Посредственная реализация HDR;

Завышенная цена.

В игре присутствует несколько DRM, которые требуют авторизации в Steam и лаунчере Rockstar. Это странно, учитывая то, что в игре нет мультиплеерного режима. Я уверен, что Steam останется актуальным еще долгие годы, но вот лаунчер Rockstar? В этом я уже не так уверен, и это поднимает вопрос сохранения доступности игры.

По словам Батталии, PC-версия Red Dead Redemption - лучший способ ознакомиться с настоящей классикой от Rockstar Games.

Сравнение дальности прорисовки травы