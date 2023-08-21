Digital Foundry протестировала переиздание Red Dead Redemption для Nintendo Switch

Специалисты считают, что эта версия во всем превосходит порт с Xbox 360, включая разрешение, которое в док-станции разблокировано до 1080p, что для такой консоли считается редкостью. Даже Persona 5 Royal работала в 810p.
Также в портативном режиме игра работает в 720p, что для подобного гейминга оказалось удачным решением.
Конечно, графически игра оказалась чуть хуже версии для PS4: нет AMD FSR 2.1, ухудшены качество теней и фильтрация текстур, да и частота кадров все же иногда просаживается до 27 FPS, но в остальном для карманной консоли, RDR оказалась почти идеальной игрой.
Редакция также решила разогнать прошитый Switch второй ревизии, чтобы убедиться в том, что игра может работать в 60 кадров в секунду и подобный эксперимент оказался не совсем удачным — подобного игрового процесса можно добиться только со сниженным разрешением (ниже 720p, в котором игра идет в портативном режиме).
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Специалисты считают, что эта версия во всем превосходит порт с Xbox 360, включая разрешение, которое в док-станции разблокировано до 1080p, что для такой консоли считается редкостью. Даже Persona 5 Royal работала в 810p.