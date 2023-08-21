Digital Foundry протестировала переиздание Red Dead Redemption для Nintendo Switch

Действие Red Dead Redemption развивается на рубеже двадцатого века, когда до увязших в беззаконии и вседозволенности земель добрался индустриальный бум со стройками, развитием и надеждой на светлое будущее. Однако не всем оказалась по карману эта рассудительность руководства страны…



Завернут сюжет в полюбившиеся декорации Дикого Запада. В руки игрока вверен бывший уголовник, рецидивист и просто редиска Джон Марстон, в обличии коего мы будем скакать на лошади по американским землям, стрелять неугодных бандюг и наслаждаться чарующими закатами. Red Dead Redemption исповедует ту же структуру «открытого мира», что и GTA – никто в передвижениях нас не ограничивает, карта мира огромна и не очерчена только городами. Каньоны, пещеры, бандитские лагери – все это можно будет найти и вне «цивилизации».



В игре используется движок RAGE – если что, к игре Rage от id Software он не имеет никакого отношения. RAGE расшифровывается как «Rockstar Advanced Game Engine». Он же, кстати, использовался в GTA 4. Так что для игры с большим открытым миром RAGE подходит как нельзя лучше.