Digital Foundry протестировали Red Dead Redemption на ПК через эмуляторы ©

На фоне ожиданий анонса ремастера Red Dead Redemption, технические специалисты индустрии из Digital Foundry провели тесты Red Dead Redemption в 4K и 60fps на ПК благодаря эмуляторам.

Даже со всеми ограничениями, налагаемыми эмуляцией Xbox 360 на ПК, неофициальный ремастер RDR возвращает на экран чрезвычайно захватывающий и «актуальный» игровой опыт, предлагая настройки, эффекты частиц и освещение с уровнем гораздо более высокой детализации. Согласно тестам, проведенным DF, увеличение частоты кадров гарантирует большую отзывчивость элементов управления и, как следствие, еще более увлекательный игровой процесс.

Поэтому Digital Foundry надеется стать свидетелем официального ремастера, который гарантирует еще более плавный, графически приятный и технологически современный игровой процесс.