Для PC-версии Red Dead Redemption вышел фикс, который позволяет запустить игру на Windows 7

Как стало известно, пользователь alanwong0912 выпустил специальный фикс для Red Dead Redemption, который позволяет запустить взломанную версию игры на операционной системе Windows 7.

Официально Rockstar Games прекратила поддержку своих игр на Windows 7 и 8 в прошлом году - игры компании с 30 января 2024 года перестали работать на старых операционных системах. Тем не менее, наверняка еще имеется достаточное количество пользователей, которые не хотят уходить с легендарной Windows 7.

Релиз Red Dead Redemption на PC состоялся 29 октября 2024 года.