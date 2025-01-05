Для PC-версии Red Dead Redemption вышел фикс, который позволяет запустить игру на Windows 7

Как стало известно, пользователь alanwong0912 выпустил специальный фикс для Red Dead Redemption, который позволяет запустить взломанную версию игры на операционной системе Windows 7.
Официально Rockstar Games прекратила поддержку своих игр на Windows 7 и 8 в прошлом году - игры компании с 30 января 2024 года перестали работать на старых операционных системах. Тем не менее, наверняка еще имеется достаточное количество пользователей, которые не хотят уходить с легендарной Windows 7.
Релиз Red Dead Redemption на PC состоялся 29 октября 2024 года.
актуально? когда для xp?
Когда с сорскодом запароленный архив откроют, который лет через десять "сольют"/на утёк пустится..)) Т.е., скорей всего ещё нескоро.))
Под вынь 98 фикс будет? Друг спрашивает.
Да тут парни на ДОСе тоже интересуются..
https://youtu.be/EY8Mey846IA?t=15
Во-во! Вот такие ребята интересуются уже которое десятилетие, отчего и почему их оставили на обочине и кинули на произвол..)
А когда будет для моей PS1 фикс на запуск?
А так автор фикса молодец.
А лаунчер Social Club будет поддерживать Win 7?Без его поддержки никакой RDR не запустишь, но зато с его поддержкой все старые игры, привязанные к нему, запустишь и поиграешь в них на лицензии
Лончер разве не выпилен?)
Без лаунчера Social Club из Стима не запустить ни GTA 4/5, ни RDR2,ни Max Payne 3
Я уже давно ничего из этой бодяги не запускал. Не знал, что лончер этот до сих пор они используют. Ну, подозревал, но наверняка не знал. Я не любитель лончеров и долгих запусков, к слову.
На взломе нет никакого социалклаба.
Игра вообще работает под дх12, я не знаю как там на вин 7 этот фикс пахать будет, но поддержка дх12 на вин7 будет через костыли с сильной минусацией фпс
ну наверноє это кому то нада в 2025
Вау. Какая бесполезная ерунда.
Ну, у кого Семёрочка и только она, или ещё какие, связанные с этим предпочтения - это хорошая новость.
Да у кого 7 на современных системах? Она сейчас только для ретро игр годится.
На современных системах ни у кого, ведь это 10/11/Линь/Мак.)) Тут надо понимать, что это всё местячковые рассуждайки, наподобие твоих. Кому надо, тому надо и тчк.) Причины могут быть разные.
реально на нормальном железе нет ни единой причины даже на вин 10 сидеть, а про вин7 вообще молчу, нормальная в принципе была ОС, но всему своё время
Всё бы не чего. Если бы это не выглядело старьё начала века.
Причём многие показывали что можно делать красивые и сочные ремастеры, ремейкы. А это... спасибо хоть типа без эмулятора можно играть. Так ещё на Windows 7, зачем ? Кому она там на Windows 7 нужно ? Про актуальность и вовсе стоит промолчать. Хорошо не на XP
Ну, наконец таки!!))