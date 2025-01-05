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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9 2 901 оценка

Для PC-версии Red Dead Redemption вышел фикс, который позволяет запустить игру на Windows 7

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь alanwong0912 выпустил специальный фикс для Red Dead Redemption, который позволяет запустить взломанную версию игры на операционной системе Windows 7.

Red Dead Redemption "Фикс запуска игры для Windows 7"

Официально Rockstar Games прекратила поддержку своих игр на Windows 7 и 8 в прошлом году - игры компании с 30 января 2024 года перестали работать на старых операционных системах. Тем не менее, наверняка еще имеется достаточное количество пользователей, которые не хотят уходить с легендарной Windows 7.

Релиз Red Dead Redemption на PC состоялся 29 октября 2024 года.

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Комментарии: 30
Ваш комментарий
KApRaL_DV

актуально? когда для xp?

12
Imnogamer

Когда с сорскодом запароленный архив откроют, который лет через десять "сольют"/на утёк пустится..)) Т.е., скорей всего ещё нескоро.))

-7
BewitchingBaron

Под вынь 98 фикс будет? Друг спрашивает.

6
Imnogamer

Да тут парни на ДОСе тоже интересуются..

1
ka27 Imnogamer

https://youtu.be/EY8Mey846IA?t=15

4
Imnogamer ka27

Во-во! Вот такие ребята интересуются уже которое десятилетие, отчего и почему их оставили на обочине и кинули на произвол..)

-1
Ди Гы

А когда будет для моей PS1 фикс на запуск?

А так автор фикса молодец.

1
Denis Kyokushin

А лаунчер Social Club будет поддерживать Win 7?Без его поддержки никакой RDR не запустишь, но зато с его поддержкой все старые игры, привязанные к нему, запустишь и поиграешь в них на лицензии

0
Imnogamer

Лончер разве не выпилен?)

0
Denis Kyokushin Imnogamer

Без лаунчера Social Club из Стима не запустить ни GTA 4/5, ни RDR2,ни Max Payne 3

0
Imnogamer Denis Kyokushin

Я уже давно ничего из этой бодяги не запускал. Не знал, что лончер этот до сих пор они используют. Ну, подозревал, но наверняка не знал. Я не любитель лончеров и долгих запусков, к слову.

-1
Demon_from_pripyat

На взломе нет никакого социалклаба.

5
Палыч Роков

Игра вообще работает под дх12, я не знаю как там на вин 7 этот фикс пахать будет, но поддержка дх12 на вин7 будет через костыли с сильной минусацией фпс

0
Restart16

ну наверноє это кому то нада в 2025

0
bysaturn

Вау. Какая бесполезная ерунда.

-1
Imnogamer

Ну, у кого Семёрочка и только она, или ещё какие, связанные с этим предпочтения - это хорошая новость.

0
bysaturn Imnogamer

Да у кого 7 на современных системах? Она сейчас только для ретро игр годится.

1
Imnogamer bysaturn

На современных системах ни у кого, ведь это 10/11/Линь/Мак.)) Тут надо понимать, что это всё местячковые рассуждайки, наподобие твоих. Кому надо, тому надо и тчк.) Причины могут быть разные.

1
Палыч Роков bysaturn

реально на нормальном железе нет ни единой причины даже на вин 10 сидеть, а про вин7 вообще молчу, нормальная в принципе была ОС, но всему своё время

0
Ammati

Всё бы не чего. Если бы это не выглядело старьё начала века.
Причём многие показывали что можно делать красивые и сочные ремастеры, ремейкы. А это... спасибо хоть типа без эмулятора можно играть. Так ещё на Windows 7, зачем ? Кому она там на Windows 7 нужно ? Про актуальность и вовсе стоит промолчать. Хорошо не на XP

-1
Imnogamer

Ну, наконец таки!!))

-6