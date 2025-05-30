Для PC-версии Red Dead Redemption вышла альфа-версия мода, который добавляет в игру мультиплеер

Пользователь K3rhos выпустил альфа-версию мода RDRMP, который добавляет в Red Dead Redemption многопользовательский режим, вдохновлённый модами FiveM для Grand Theft Auto 5 и MTA для Grand Theft Auto: San Andreas.

Как и его аналоги, RDRMP использует скриптовую систему на языке LUA, что позволяет создавать собственные серверы с уникальными правилами, режимами игры и дополнительными функциями. Это даёт разработчикам серверов широкие возможности для кастомизации игрового процесса.

Однако стоит учитывать, что мод пока находится на начальном этапе — он ещё сырой, содержит баги и имеет ограниченный функционал. В основном он предназначен для энтузиастов и разработчиков, которые хотят начать экспериментировать с его возможностями и внести вклад в его развитие.

Для обычных игроков пока мало интересного - полноценного рабочего мультиплеера ещё нет. Но у проекта большой потенциал, и в будущем он может стать чем-то масштабным и популярным, как это случилось с FiveM. Возможно, что уже в скором времени фанаты Red Dead Redemption смогут насладиться игрой вместе с друзьями.