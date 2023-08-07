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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 773 оценки

"Это безумие": реакция фанатов на анонс Red Dead Redemption для PS4 и Switch

Simple Jack
Новости

7 августа студия Rockstar Games анонсировала выход Red Dead Redemption на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Новость о портировании игры на консоли сразу же спровоцировала активное обсуждение среди фанатов на Reddit. Многие остались крайне недовольны подобным решением разработчиков и заявили, что ожидали от них большего. Вот, что именно вызвало разочарование геймеров.

Не секрет, что часть пользователей на протяжении нескольких лет с нетерпением ожидала ремастер или ремейк оригинальной игры — слухи об этом уже давно ходят в сети. Узнав, что представители Rockstar могут обещать им только новый порт, фанаты разразились гневом и обвинили создателей Red Dead Redemption в неуважении к сообществу.

«Я чертовски разочарован. Мы заслужили ремейк (они могли как минимум просто сделать новую миссию) или хотя бы ремастер», — Overall-Plastic8731.
«Ух ты. Я знаю, что к слухам всегда нужно относиться с долей скептицизма, но то, что они [разработчики] сделали — это абсолютно сокрушительно. Это ведь просто порт игры 13-летней давности — без ремастеринга. Что уж говорить о каких бы то ни было ремейках», — IndependenceMoney834.
«Это безумие. Люди так ждали ремейка и не получили даже ремастер», — Spankey_.

Некоторые фанаты заявили, что им отнюдь не нужен порт для PlayStation 4 и Nintendo Switch. Они желали, чтобы разработчики выпустили игру на PC.

«Я был взволнован, когда услышал первые новости, а затем увидел, что это был просто порт. Они пренебрежительно отнеслись к игрокам на PC. Это… разочаровывает, если не сказать больше», — ShadowFall900.
«Им просто наплевать на игроков на PC, они доказывали это снова и снова», — Grivza.
«До сих пор нет порта для PC. Я хочу умереть», — Unfair-Mode-7371.

Наконец, часть пользователей и вовсе удивилась цене на версии Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch. По их мнению, разработчики просто наживаются на фанатах.

«Они просто грабят нас, запрашивая $50 за игру 13-летней давности, и даже не удосуживаются переделать ее или выпустить на PC», — DeliciousToastie.
«Вы не можете просто взять и перепродать игру 13-летней давности за $50, ничего в ней не меняя. По мне так это всего лишь очередной способ заработать денег», — rickkert812.
«Я не особо злюсь, что это не ремейк или ремастер, поскольку сами разработчики ни разу это не подтверждали. Но тот факт, что это всего лишь та же игра 2010 года, перевыпущенная по полной цене, просто безумие. Rockstar почему-то ненавидит фанатов Red Dead Redemption», — ButterscotchOpen3943.

Экшен выйдет на консолях Sony и Nintendo 17 августа 2023 года.

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29
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
zjkjt
23
AlexVurhis

Страус Зельник что-то там про отчеты по доходам говорил? Я надеюсь, он эту игру не включал в цели по обогатению :D
Тодд Говард нервно курит в сторонке со своими Скайримами.

7
РикоЧико

Так ведь обезьяны побегут покупать как было с трилогией GTA.

1
Protocol10 РикоЧико

Не унижайте обезьян почем зря. Покупать побегут бараны.

0
kohopeyka

представляю лица разрабов в рокстаре, увидевших это

4
Strannik110

А им как-то до одного места на дизлайки, продолжат себе спокойно клепать обновки на GTA Online и делать вид что все у них хорошо

7
DenisVTR

Нраица, ток количество лайков чет большое для такого

1
JustA_NiceGuy Strannik110

Где-то видел пост, не уверен от кого, но было написано, что GTA Online близка к своему концу и что скоро будут последние обновления. И новость должна после быть от самих Rockstar.

1
Artery Kaulitz

Наверное такое же лицо как и с GTA Trilogy

1
kotasha

На это им плевать, если ток продажи будут на дне, тогда уже не будет всё равно

1
N1k3_22

Спасибо за бета-тест. Будем проходить на эмуляторе Свича ))00

3
Анна Кранцове

Ясно помойка

1
IcyBarret

а почему у мейлов и плейграунда новости слово в слово повторяются, но авторы разные?

1
-zotik-

потому что копипаста

4
Protocol10

Тут нет авторов.

0
MunchkiN 616

а на пс5 и чбокс s x в режиме обратнай совместимости будет?

1
TheEmptyProd

Погоди с этим. Вернее, на PS5, то да. А вот, что касается XBOX, то как видишь, ни на ONE, ни тем более, на SERIES, пока не анонсировали. Так как из-за политики Microsoft, раз решил, выпускать на XBOX, то автоматически обязан и на Windows. Скорее всего для PS5, XBOX SERIES и ПК анонсируют отдельно чуть позже и вазможна ето будид более графонестый Ремастер

-1
SOLEKMLG TheEmptyProd

На Xbox series да и на one можно спокойно запустить старуюю версию, купив ее за копейки в аргентине, там работает обратка, она не работает только на плойке

0
Freund Benno SOLEKMLG

Так в обратке нет субтитров, а тут есть. Не почуствуют ли некоторые игроки себя обделенными?

0
Banamba

А что не так вам? Пускай обладатели Нинтендо порадуются хоть, на пк есть 2 часть.

1
Rorschach93

первую не заменить

0
-zotik-

плюс-будет русик, минус это дефолт игра, но надеюсь зомби хоть будут.

Я куплю только хотя бы из-за того что есть русский и на актуальной платформе, что не ремастер и не ремейк это печально

0
TheEmptyProd

Вообще, на Оригинальную Версию для PlayStation 3 и XBOX 360 давным-давно есть фанатский текстовый русификатор от Alliance Team. Интересно будет степень надмозговости этого перевода, с предстоящим Официальным

0
РикоЧико

Хардкор режим из GOTY интересно будет ли.

0
DlanZodchego

Неплохо бы если автор помимо словесов негодования рандомных челов из интернетов прикрепил бы и ссылку на официальный анонс, собственно https://www.rockstargames.com/newswire/article/51ok43a4521a8o/red-dead-redemption-and-undead-nightmare-coming-to-nintendo-switch-and?utm_source=twitter&utm_medium=o_social&utm_campaign=rdr1_announcement_switchps4-20230807

Так вот там указано, что это издание уже будет содержать дополнение "Undead Nightmare"

0
TheEmptyProd

Ну вообще это не просто порт. Это все-таки Ремастер, но слишком простой. Если смотреть внимательно, то видно, что текстурки подтянули, разрешение карт теней увеличили и другие эффекты. В целом, можно сравнить Этот Ремастер, с Ремастером The Last of Us 2014-го года для PlayStation 4 и Ремастерами Трилогии Uncharted 2015-го года для нее же. Но вообще, я удивлен, что хоть так пока сделали. А то я слышал, что у первой RDR якобы, такой сложный исходный код, что ее крайне сложно портировать на современные платформы и проще делать с нуля Ремейк. Жалко правда, что Мультиплеер не стали переносить в Ремастер. Он прикольный был, по типу того, что был в GTA IV и GTA EFLC. Там еще был в нем Зомби Режим прикольный)))

P.S. Вероятно, на PlayStation 5, XBOX SERIES, XBOX ONE и соответственно ПК, выпустят чуть позже. И может там ( за исключением XBOX ONE ) , это действительно будет выглядеть, как Серьезный Ремастер

0
AnaBIOS

Ну на коробках она и так работает, по обратке, в 4к и тд. Или просто обновят, или, если будет релиз на пк потом, сделают все вместе.
На пс5 она так же будет работать по обратной от пс4, о чем написано в официальном пресс релизе.

0
РикоЧико

Чёё?! Какой нафиг PS4 со Свичём?!

0
Artery Kaulitz
Это безумие. Люди так ждали ремейка и не получили даже ремастер.

Не получили даже PC версию

0
warp 37

А где версия для Xbox 360? Да и я на Wii хотел поиграть.

0
Rorschach93

на первой плойке и денди

0
Капитан Баттхерт

Жрите.

0
kotasha

Они могли выпустить к 2 части крупное длц, как раз сюжет заканчиваться и дальше должна идти 1 часть, и заготовки все были но не стали ничего делать, крупным боссам плевать на фантов.

0
РикоЧико

Я как понимаю такой странный выбор платформ для связан с тем что студия Double Eleven занимающаяся портированием, имеет маленький опыт в портах PC и современных консолях.

0
Rorschach93

так было самим или передать норм студии

0
SkyraX

киньте ссылку на видео, поставлю свой тоже дизлайк

0
Brokenskull

То что порта на пк нет это плохо. Но всё дело просто в том что людям завысили ожидания. Там рокстар гта 6 делают и довольно глупо было поверить в то что рокстар делают ремейк рдр. Ремастер был бы логичный вариант в этой ситуации но рокстар считает иначе. (Цена правда неадекватная)

0
prorock
Вы не можете просто взять и перепродать игру 13-летней давности за $50, ничего в ней не меняя.

По-моему рокстары сейчас как раз показывают, что могут

0
Pavellaketko

чисто кончи

-1
ugf16349

Так, вроде роки не обещали пк версию. Что тут возмущаетесь? Сами нафантазировали!

-18
Night Driving Avenger

Какая разница, обещали или нет. Если они за столько лет не увидели многочисленные просьбы выпустить РДР на ПК, то это проблема Роков, а не игроков. Сама идея выпустить спустя 13 лет обычный порт максимально кринжовая.

9
ugf16349 Night Driving Avenger

Ты как будто первый раз узнал.

-8
DenisVTR

Если уж на то пошло они вообще ничего не обещали до анонса. Но прикол в том что всё были уверены в ПК версии если слухи подтвердятся. Так как на дворе 2023 это платформа по умолчанию уже идёт у основной массы разрабов. Я конечно понимаю что такая халтура тут особо не будет пользоваться спросом, да и в этом году игр и без него куча. Но сама ситуация не выпуска на ПК действительно бредовая. Че там говорить когда люди у которых консоли есть и проходили эту игру ещё на старте, удивлены отсутствием игры на ПК наверное больше самих ПК игроков.

Ну и финиш то что это RDR. Роки в последнее время и так наплевательски к нему относится от чего даже 60 фпс всё не могут завести, а тут..как будто делают всё чтобы похоронить данную франшизу и остаться разработчиками только одной GTA

7
YouTube_GamesTezi Night Driving Avenger

Ну, эмулятор Свича сейчас хорошо работает на ПК, так что...

2
AlexVurhis DenisVTR

Тут по всем фронтам лютый кринж, начиная от выбора платформ, изменениями, которых нет и заканчивая ценой. Я больше поверю, что это некая временная затычка, пока не выйдет полноценный ремастер на все целевые платформы с бесплатным апгрейдом на текущие версии. по-другому я это никак не могу объяснить.

0