"Это безумие": реакция фанатов на анонс Red Dead Redemption для PS4 и Switch

7 августа студия Rockstar Games анонсировала выход Red Dead Redemption на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Новость о портировании игры на консоли сразу же спровоцировала активное обсуждение среди фанатов на Reddit. Многие остались крайне недовольны подобным решением разработчиков и заявили, что ожидали от них большего. Вот, что именно вызвало разочарование геймеров.
Не секрет, что часть пользователей на протяжении нескольких лет с нетерпением ожидала ремастер или ремейк оригинальной игры — слухи об этом уже давно ходят в сети. Узнав, что представители Rockstar могут обещать им только новый порт, фанаты разразились гневом и обвинили создателей Red Dead Redemption в неуважении к сообществу.
«Я чертовски разочарован. Мы заслужили ремейк (они могли как минимум просто сделать новую миссию) или хотя бы ремастер», — Overall-Plastic8731.
«Ух ты. Я знаю, что к слухам всегда нужно относиться с долей скептицизма, но то, что они [разработчики] сделали — это абсолютно сокрушительно. Это ведь просто порт игры 13-летней давности — без ремастеринга. Что уж говорить о каких бы то ни было ремейках», — IndependenceMoney834.
«Это безумие. Люди так ждали ремейка и не получили даже ремастер», — Spankey_.
Некоторые фанаты заявили, что им отнюдь не нужен порт для PlayStation 4 и Nintendo Switch. Они желали, чтобы разработчики выпустили игру на PC.
«Я был взволнован, когда услышал первые новости, а затем увидел, что это был просто порт. Они пренебрежительно отнеслись к игрокам на PC. Это… разочаровывает, если не сказать больше», — ShadowFall900.
«Им просто наплевать на игроков на PC, они доказывали это снова и снова», — Grivza.
«До сих пор нет порта для PC. Я хочу умереть», — Unfair-Mode-7371.
Наконец, часть пользователей и вовсе удивилась цене на версии Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch. По их мнению, разработчики просто наживаются на фанатах.
«Они просто грабят нас, запрашивая $50 за игру 13-летней давности, и даже не удосуживаются переделать ее или выпустить на PC», — DeliciousToastie.
«Вы не можете просто взять и перепродать игру 13-летней давности за $50, ничего в ней не меняя. По мне так это всего лишь очередной способ заработать денег», — rickkert812.
«Я не особо злюсь, что это не ремейк или ремастер, поскольку сами разработчики ни разу это не подтверждали. Но тот факт, что это всего лишь та же игра 2010 года, перевыпущенная по полной цене, просто безумие. Rockstar почему-то ненавидит фанатов Red Dead Redemption», — ButterscotchOpen3943.
Экшен выйдет на консолях Sony и Nintendo 17 августа 2023 года.
Страус Зельник что-то там про отчеты по доходам говорил? Я надеюсь, он эту игру не включал в цели по обогатению :D
Тодд Говард нервно курит в сторонке со своими Скайримами.
Так ведь обезьяны побегут покупать как было с трилогией GTA.
Не унижайте обезьян почем зря. Покупать побегут бараны.
представляю лица разрабов в рокстаре, увидевших это
А им как-то до одного места на дизлайки, продолжат себе спокойно клепать обновки на GTA Online и делать вид что все у них хорошо
Нраица, ток количество лайков чет большое для такого
Где-то видел пост, не уверен от кого, но было написано, что GTA Online близка к своему концу и что скоро будут последние обновления. И новость должна после быть от самих Rockstar.
Наверное такое же лицо как и с GTA Trilogy
На это им плевать, если ток продажи будут на дне, тогда уже не будет всё равно
Спасибо за бета-тест. Будем проходить на эмуляторе Свича ))00
Ясно помойка
а почему у мейлов и плейграунда новости слово в слово повторяются, но авторы разные?
потому что копипаста
Тут нет авторов.
а на пс5 и чбокс s x в режиме обратнай совместимости будет?
Погоди с этим. Вернее, на PS5, то да. А вот, что касается XBOX, то как видишь, ни на ONE, ни тем более, на SERIES, пока не анонсировали. Так как из-за политики Microsoft, раз решил, выпускать на XBOX, то автоматически обязан и на Windows. Скорее всего для PS5, XBOX SERIES и ПК анонсируют отдельно чуть позже и вазможна ето будид более графонестый Ремастер
На Xbox series да и на one можно спокойно запустить старуюю версию, купив ее за копейки в аргентине, там работает обратка, она не работает только на плойке
Так в обратке нет субтитров, а тут есть. Не почуствуют ли некоторые игроки себя обделенными?
А что не так вам? Пускай обладатели Нинтендо порадуются хоть, на пк есть 2 часть.
первую не заменить
плюс-будет русик, минус это дефолт игра, но надеюсь зомби хоть будут.
Я куплю только хотя бы из-за того что есть русский и на актуальной платформе, что не ремастер и не ремейк это печально
Вообще, на Оригинальную Версию для PlayStation 3 и XBOX 360 давным-давно есть фанатский текстовый русификатор от Alliance Team. Интересно будет степень надмозговости этого перевода, с предстоящим Официальным
Хардкор режим из GOTY интересно будет ли.
Неплохо бы если автор помимо словесов негодования рандомных челов из интернетов прикрепил бы и ссылку на официальный анонс, собственно https://www.rockstargames.com/newswire/article/51ok43a4521a8o/red-dead-redemption-and-undead-nightmare-coming-to-nintendo-switch-and?utm_source=twitter&utm_medium=o_social&utm_campaign=rdr1_announcement_switchps4-20230807
Так вот там указано, что это издание уже будет содержать дополнение "Undead Nightmare"
Ну вообще это не просто порт. Это все-таки Ремастер, но слишком простой. Если смотреть внимательно, то видно, что текстурки подтянули, разрешение карт теней увеличили и другие эффекты. В целом, можно сравнить Этот Ремастер, с Ремастером The Last of Us 2014-го года для PlayStation 4 и Ремастерами Трилогии Uncharted 2015-го года для нее же. Но вообще, я удивлен, что хоть так пока сделали. А то я слышал, что у первой RDR якобы, такой сложный исходный код, что ее крайне сложно портировать на современные платформы и проще делать с нуля Ремейк. Жалко правда, что Мультиплеер не стали переносить в Ремастер. Он прикольный был, по типу того, что был в GTA IV и GTA EFLC. Там еще был в нем Зомби Режим прикольный)))
P.S. Вероятно, на PlayStation 5, XBOX SERIES, XBOX ONE и соответственно ПК, выпустят чуть позже. И может там ( за исключением XBOX ONE ) , это действительно будет выглядеть, как Серьезный Ремастер
Ну на коробках она и так работает, по обратке, в 4к и тд. Или просто обновят, или, если будет релиз на пк потом, сделают все вместе.
На пс5 она так же будет работать по обратной от пс4, о чем написано в официальном пресс релизе.
Чёё?! Какой нафиг PS4 со Свичём?!
Не получили даже PC версию
А где версия для Xbox 360? Да и я на Wii хотел поиграть.
на первой плойке и денди
Жрите.
Они могли выпустить к 2 части крупное длц, как раз сюжет заканчиваться и дальше должна идти 1 часть, и заготовки все были но не стали ничего делать, крупным боссам плевать на фантов.
Я как понимаю такой странный выбор платформ для связан с тем что студия Double Eleven занимающаяся портированием, имеет маленький опыт в портах PC и современных консолях.
так было самим или передать норм студии
киньте ссылку на видео, поставлю свой тоже дизлайк
То что порта на пк нет это плохо. Но всё дело просто в том что людям завысили ожидания. Там рокстар гта 6 делают и довольно глупо было поверить в то что рокстар делают ремейк рдр. Ремастер был бы логичный вариант в этой ситуации но рокстар считает иначе. (Цена правда неадекватная)
По-моему рокстары сейчас как раз показывают, что могут
чисто кончи
Так, вроде роки не обещали пк версию. Что тут возмущаетесь? Сами нафантазировали!
Какая разница, обещали или нет. Если они за столько лет не увидели многочисленные просьбы выпустить РДР на ПК, то это проблема Роков, а не игроков. Сама идея выпустить спустя 13 лет обычный порт максимально кринжовая.
Ты как будто первый раз узнал.
Если уж на то пошло они вообще ничего не обещали до анонса. Но прикол в том что всё были уверены в ПК версии если слухи подтвердятся. Так как на дворе 2023 это платформа по умолчанию уже идёт у основной массы разрабов. Я конечно понимаю что такая халтура тут особо не будет пользоваться спросом, да и в этом году игр и без него куча. Но сама ситуация не выпуска на ПК действительно бредовая. Че там говорить когда люди у которых консоли есть и проходили эту игру ещё на старте, удивлены отсутствием игры на ПК наверное больше самих ПК игроков.
Ну и финиш то что это RDR. Роки в последнее время и так наплевательски к нему относится от чего даже 60 фпс всё не могут завести, а тут..как будто делают всё чтобы похоронить данную франшизу и остаться разработчиками только одной GTA
Ну, эмулятор Свича сейчас хорошо работает на ПК, так что...
Тут по всем фронтам лютый кринж, начиная от выбора платформ, изменениями, которых нет и заканчивая ценой. Я больше поверю, что это некая временная затычка, пока не выйдет полноценный ремастер на все целевые платформы с бесплатным апгрейдом на текущие версии. по-другому я это никак не могу объяснить.