"Это безумие": реакция фанатов на анонс Red Dead Redemption для PS4 и Switch

7 августа студия Rockstar Games анонсировала выход Red Dead Redemption на PlayStation 4 и Nintendo Switch. Новость о портировании игры на консоли сразу же спровоцировала активное обсуждение среди фанатов на Reddit. Многие остались крайне недовольны подобным решением разработчиков и заявили, что ожидали от них большего. Вот, что именно вызвало разочарование геймеров.

Не секрет, что часть пользователей на протяжении нескольких лет с нетерпением ожидала ремастер или ремейк оригинальной игры — слухи об этом уже давно ходят в сети. Узнав, что представители Rockstar могут обещать им только новый порт, фанаты разразились гневом и обвинили создателей Red Dead Redemption в неуважении к сообществу.

«Я чертовски разочарован. Мы заслужили ремейк (они могли как минимум просто сделать новую миссию) или хотя бы ремастер», — Overall-Plastic8731.

«Ух ты. Я знаю, что к слухам всегда нужно относиться с долей скептицизма, но то, что они [разработчики] сделали — это абсолютно сокрушительно. Это ведь просто порт игры 13-летней давности — без ремастеринга. Что уж говорить о каких бы то ни было ремейках», — IndependenceMoney834.

«Это безумие. Люди так ждали ремейка и не получили даже ремастер», — Spankey_.

Некоторые фанаты заявили, что им отнюдь не нужен порт для PlayStation 4 и Nintendo Switch. Они желали, чтобы разработчики выпустили игру на PC.

«Я был взволнован, когда услышал первые новости, а затем увидел, что это был просто порт. Они пренебрежительно отнеслись к игрокам на PC. Это… разочаровывает, если не сказать больше», — ShadowFall900.

«Им просто наплевать на игроков на PC, они доказывали это снова и снова», — Grivza.

«До сих пор нет порта для PC. Я хочу умереть», — Unfair-Mode-7371.

Наконец, часть пользователей и вовсе удивилась цене на версии Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch. По их мнению, разработчики просто наживаются на фанатах.

«Они просто грабят нас, запрашивая $50 за игру 13-летней давности, и даже не удосуживаются переделать ее или выпустить на PC», — DeliciousToastie.

«Вы не можете просто взять и перепродать игру 13-летней давности за $50, ничего в ней не меняя. По мне так это всего лишь очередной способ заработать денег», — rickkert812.

«Я не особо злюсь, что это не ремейк или ремастер, поскольку сами разработчики ни разу это не подтверждали. Но тот факт, что это всего лишь та же игра 2010 года, перевыпущенная по полной цене, просто безумие. Rockstar почему-то ненавидит фанатов Red Dead Redemption», — ButterscotchOpen3943.

Экшен выйдет на консолях Sony и Nintendo 17 августа 2023 года.